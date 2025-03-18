《白雪公主》首輪影評普遍讚好

【明報專訊】迪士尼經典動畫改編拍成真人演出電影《白雪公主》（Snow White）將於本周五（21日）在美國開畫，香港提前一天上映，上周六率先在洛杉磯舉行首映禮，傳因政見不同而鬧翻的女主角麗素施嘉（Rachel Zegler）與姬兒加杜（Gal Gadot），首次同台宣傳，微笑合照闢謠。首映禮後翌日，身為4孩之母的姬兒獲邀到加州迪士尼樂園參觀，並跟一班打扮成白雪公主和黑魔后的小影迷合照，笑容相當燦爛。

《白雪公主》飾演王子的安德魯本納（Andrew Burnap）日前缺席首映禮，事後透過社交媒體解釋原因：「我跟丹素華盛頓（Denzel Washington）和積基倫荷（Jake Gyllenhaal）正忙於演出百老匯舞台劇《奧賽羅》，因此未能亮相，但仍感謝大家的愛與支持。」隨着《白雪公主》首映結束，首輪影評陸續曝光，美媒Variety電影記者Katcy Stephan大讚戲中飾演同名主角的麗素施嘉「就像一顆耀眼的超新星」，導演馬克韋伯（Marc Webb）亦交出一部「影像盛宴」；網上影評人Christopher Rates稱讚《白》片是「迪士尼近年最佳真人演出作品之一」，麗素更是扮演白雪公主最佳人選。