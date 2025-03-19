胡杏兒老公李乘德夜店狂歡攬女被影

【明報專訊】胡杏兒與李乘德（Philip）結婚10年，育有3子。近年胡杏兒主力在內地發展，獵頭公司老闆和投資夜店生意的李乘德在港照顧兒子，偶爾陪老婆到外地工作，表現恩愛。

李乘德日前52歲生日，胡杏兒與朋友為他舉行生日派對慶祝。昨日有報道指李乘德生日前夕撇下太太，在其投資的夜店開派對狂歡，與多名索女又攬又錫。壽星李乘德被影到情緒高漲滿場飛敬酒，賓客中不乏年輕貌美辣妹，他跟一班索女猜枚劈酒，貼身玩自拍，又肉緊攬抱，行為親密。不過李乘德至半夜離開，沒有轉場繼續玩。

娛樂組