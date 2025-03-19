【開箱】《孤獨的美食家》 松重豐走遍日法韓尋找靚湯

【明報專訊】改編自同名漫畫的日本長壽電視劇《孤獨的美食家》，講述獨來獨往的商人井之頭五郎，趁四出拜訪客戶，順道品嘗當地美食的故事。劇集從2012年起在東京電視台深宵時段播出，過去13年拍足10季，加上11集特備劇，合共131集。現年62歲的主角松重豐自編自導自演電影版《孤獨的美食家》，今年1月在日本開畫，上周四（13日）終於在港上映，帶領觀眾踏上一場尋找「靚湯」的旅程。

貫徹沿途搵食習慣

日劇《孤獨的美食家》自2012年開播至今，松重豐每年都說「我差不多演膩了」、「看着一個中年男人吃飯到底有何趣味」，即使嘴巴不斷抱怨，但他依然樂此不疲。今次自告奮勇，自編自導自演電影版《孤獨的美食家》，故事圍繞井之頭五郎（松重豐飾）出差前往法國巴黎，接受前女友的女兒千秋（渡邊杏飾）委託，幫千秋祖父一郎（鹽見三省飾）尋找回憶中母親為他炮製「一仔湯」食譜。五郎憑藉一郎提供幾個簡單線索，獨自踏上尋湯旅程，足迹遍及韓國、日本長崎和東京，途中五郎經歷颱風、踏足無人島，甚至遇上神秘組織，可是危急關頭仍不忘「醫肚」。

「一個人自由自在地尋找美食，亦可以視為一種放鬆心情的方法」是日劇《孤獨的美食家》的經典開場白。每當五郎肚餓，即露出「天然呆」表情，不惜一切尋找美食的態度，也是劇集必備場面。日劇屬於平淡小品，沒有戲劇化情節，每集內容都是五郎在辛勤工作後，尋覓隱世食店，他的食相和內心獨白，成為最大看點。電影保持一貫作風，五郎尋找食譜之餘，不忘沿途「搵食」，例如五郎達抵巴黎，在艾菲爾鐵塔附近找到一家平凡的法式小餐館，點了洋葱湯和紅酒燉牛肉；其後到長崎出差，也在當地小店品嘗雜錦麵。

一仔湯拯救拉麵店

電影片長110分鐘，總要有條主線，就是五郎尋找「一仔湯」古老秘方。「一仔」是千秋祖父一郎的乳名，所謂「一仔湯」其實是母親利用故鄉長崎的特產，加上明太魚（又名阿拉斯加鱈魚）熬製而成。值得一讚的是，在尋湯過程中，電影加插一段窩心的夫妻故事，講述五郎在長崎尋找食材期間遇上颱風，結果流落無人島，遇上居民志穗（內田有紀飾），她跟丈夫（小田切讓飾）原本經營東京拉麵店，因疫情導致食材價格上升，小店無法維持生計，夫妻因此吵架，志穗憤而搬到無人島，與當地居民一起種植有機菜。五郎帶着蔬菜返回東京，找到志穗丈夫，發現對方意志消沉。五郎三顧草廬，拜託對方幫手研製「一仔湯」。最終不僅找回一郎的兒時回憶，「一仔湯」配上拉麵這個新菜式，也為志穗丈夫的拉麵店重振聲威。

《孤獨的美食家》延續治癒風格，不忘添加笑點，例如五郎流落無人島，誤闖韓國邊境，遇上客串飾演入境處職員的《梨泰院Class》劉在明，五郎因肚餓要開餐，劉在明只好在旁等候，看着對方吃得津津有味，表情一臉不悅，相當搞笑。

電影結局講述電視台派員到志穗丈夫的拉麵店，拍攝《孤獨的美食家》也是神來之筆，更找來《民王R》遠藤憲一扮演「井之頭五郎」，令人發笑。電影透過一碗暖湯，帶出動人故事，同時勾起觀眾對美食的渴求，難怪有觀眾離開戲院時，都在討論「去吃碗拉麵吧」。

上映日期：3月13日