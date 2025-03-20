「詞聖」盧國沾睡夢中離世 享年75歲 女兒葦蓁稱走得安詳 後事再通知

【明報專訊】有「詞聖」之稱的著名填詞人盧國沾昨日傳出離世噩耗，享年75歲。他的女兒葦蓁昨晚在社交平台發文證實爸爸死訊，寫道：「爸爸今早於睡夢中與世長辭，走得安詳，希望各界給予我跟家人空間，有關後事安排會再通知各位。女兒葦蓁泣告」。盧國沾擅長將古典文學意境融入流行曲，《小李飛刀》中「難得一身好本領」成為經典。郭富城經理人小美、李龍基、填詞人梁栢堅和資深音樂人周啟生紛紛悼念盧國沾。

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盧國沾1949年於內地出生，6歲由祖母帶到香港，自小喜歡文學，13歲起以筆名沾夢投稿《青年周報》。1968年讀大學期間加入無綫電視，為官方刊物《香港電視》訪問電視台幕前幕後人員及撰寫電影介紹；亦曾為古裝劇《民間傳奇》部分單元任編劇和為電視台營業宣傳部策劃廣告宣傳稿。1975年獲導演林德祿邀請為無綫劇《巫山盟》同名主題曲作詞，開展填詞人生涯。

盧國沾擅長將古典文學意境融入流行曲，創下不少經典劇集歌，包括《陸小鳳》同名主題曲與插曲《鮮花滿月樓》、《陸小鳳之決戰前後》插曲《決戰前夕》和《願君心記取》等。當中《小李飛刀》同名主題曲歌詞中「難得一身好本領」，膾炙人口。

盧國沾與黃霑鄭國江鼎足三立

盧國沾後來與黎小田組成最佳拍檔，為電視劇創作逾百首主題曲，包括《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《陸小鳳》、《秦始皇》等，風行至今，作品逾3000首。在香港流行曲詞壇與黃霑、鄭國江鼎足三立，當時被喻為「三角碼頭」。他1980年代起成為香港首批獨立填詞人，以「單詞收費」制度打破唱片公司壟斷，被業界視為行業發展翹楚，後來從商，生意涉及出口貿易、廣告、印刷包裝等，還曾擔任郭晉安和羅嘉良經理人。盧國沾2001年獲香港作曲家及作詞家協會頒發「音樂成就大獎」，2015年獲《第37屆十大中文金曲頒獎禮》「金針獎」。

曾經中風的盧國沾近年以輪椅代步，晚年創立「香港音樂治療協會」，2016年於紅館舉行兩場《歌詞大師盧國沾作品演唱會》，參演歌手包括羅嘉良、陳秀雯、麥潔文、雷安娜、葉振棠、李龍基、區瑞強和張德蘭等。

小美初入詞界受《天蠶變》啟發

郭富城經理人小美對於盧國沾離世感非常難過，回覆《明報》說：「他填詞的功力極高，用字精準有意境。當年他的《天蠶變》真的對我影響很深遠，當中一句『獨自在山坡，高處未算高，命運在冷笑，喑示前無路！』當中用『冷笑』來形容『命運』的狀態，是很厲害的筆觸，我當時初入填詞界，受這首歌啟發不少。盧老師的出色作品還有很多，比如《每當變幻時》、《浮生六劫》、《大地恩情》等，都是膾炙人口的佳作，大家都會在他的作品中懷念他。」

李龍基讚作品雅俗共賞

李龍基聽到盧國沾逝世感可惜，「我曾多次公開講過，在我心目中，盧國沾先生是香港填詞人No.1。因為能做到雅俗共賞。他所寫的詞既有文采又夠貼地，堪稱文武雙全，最欣賞他其中一首作品，是葉振棠主唱的《太極張三豐》，每字每句都充分表達出妙絕意境，是新一代填詞人學習榜樣」。李龍基與盧國沾合作逾40年，較有深刻印象是《浣花洗劍錄》，這首歌的歌詞引發一名歌迷共鳴，令歌迷打消自殺念頭，救回一命，證明填詞人的功力。

周啟生謝恩人盧國沾賞識

填詞人梁栢堅說：「《太極張三豐》武術同哲學加人生，一份詞講晒。《戲劇人生》、《每當變幻時》人愈大聽落愈有味。我1980年代仲係小學生，完全明白佢嘅用詞，但係背後嘅含意，去到我中年先至慢慢get到。盧先生亦都搞過『非情歌運動』，佢係首個覺得廣東情歌太氾濫嘅人。40年前，今日睇返好有前瞻性。」

周啟生在社交平台回想當年跟隨師傅顧嘉煇時，認識大恩人盧國沾，常讚賞、關照及愛護他這個黃毛小子，夠膽推薦他做廣告音樂，鼓勵他唱歌，及後將他帶入亞洲電視做音樂總監，「如果冇盧先生，我絕對唔會有今日！」他再三感激：「盧大哥：來生再見！」