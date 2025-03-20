193曾想邀七仙羽同行探靈 吳啟洋爆徐㴓喬烏龍百出

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）與米露迪主持ViuTV的新節目《撞鬼自駕遊2》，以及沈殷怡、吳啟洋、岑珈其、徐㴓喬主持《逃出災難紀》齊於下周一晚（24日）首播，昨日舉行記者會分享拍攝難忘事。193被司儀問若駕車時在倒後鏡看到黑影閃出會如何？193重提去年駕紅色跑車倒車時不慎撞跌路人事件，說親身經歷過。他受訪時稱：「事情已發生及過去，有認錯道歉，不介意重提」。

193自覺不屬敏感體質，絕少接觸或感應到靈異事，拍第一輯較大膽，第二輯轉了拍檔米露迪，幾乎每日有怪事發生被嚇親，「在荒涼公園拍攝時，突然見到一部玩具車和小孩眼鏡，拿走放在牀頭，鏡頭拍到米露迪的牀尾有疑似小朋友靈體出現。有晚我在古堡房間休息，衣櫃門突然自動打開，好驚。若節目反應好，不介意拍第三輯」。193有考慮帶七仙羽師傅同行，不過擔心對方太搞笑，唯有請師傅「遙距」幫手，對方有送護身法寶給他們傍身，回港後為安心有找師傅幫他驅邪。

沈殷怡與吳啟洋認為在模擬災難現場拍攝，感覺一半是驚慌，另一半很搞笑，因做很多逃生錯誤示範，徐㴓喬不時烏龍百出。吳啟洋自爆曾經歷不少意外，「大學考完試離開校園在雨中狂奔，被車撞倒，又遇過火災，想到生命脆弱，任何事隨時會發生，學懂保持心境開朗，活在當下」。

記者：林蘊兒