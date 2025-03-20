【娛樂場】《給世上不可或缺的人》 廖嘉敏新歌探索自我價值

【明報專訊】歌手兼臨牀心理學家廖嘉敏（Ashia）去年展開「自我關懷三部曲」計劃，繼首支《私人風呂》帶出「善待自己」信息，近日推出第二部曲《給世上不可或缺的人》，延續她對自我關懷的探討，透過旋律和MV傳遞「Common Humanity」（共同人性），喚醒大眾對自身價值的覺醒，並在彼此的連結中找到力量。

憑短片《極樂》獲第十八屆鮮浪潮國際短片節「本地競賽」最佳攝影獎的李昊（Steve）執導MV，到台南取景，結合當地自然景觀，呈現人類在脆弱中尋找力量的過程。《給世上不可或缺的人》透過「缺失」與「重要」的對比，探討每個人在世界中的獨特價值。填詞人王樂儀表示歌詞「伸出雙手，要讓誰來着緊，放肆呼吸，要讓誰來動心」是呼籲大家正視自身情感與存在意義。廖嘉敏希望新歌可鼓勵大眾在快速變遷的時代中，找到彼此生命中不可或缺的答案。

廖嘉敏分享拍MV過程中的苦與樂，提到在台南沙丘取景，最大挑戰是風沙與低溫，「感謝團隊的努力和堅持，讓MV得以完美呈現」。導演李昊表示拍攝雖艱辛，但成果令人驕傲，希望MV感動更多人，傳遞正面能量，「台南的歷史底蘊與自然風光為MV生色不少，特別以月亮的光暗面象徵人類的正面與負面情感，強調兩者的共存才能構成完整的自我。拍攝過程中，團隊面對台南沙丘的強風與低溫挑戰，即使體感溫度只有約3度，廖嘉敏仍與舞蹈員在風沙中堅持演出，展現專業精神」。

風沙如磨砂 團隊皮膚變光滑

拍攝團隊僅有8人，每名成員身兼多職，從化妝、攝影到後勤支援，展現高度合作精神。化妝師兼服裝師Sarah笑稱廖嘉敏在風沙中拍攝後，臉上滿是沙粒，補妝時彷彿在為貓擦眼線。儘管環境惡劣，團隊仍順利完成MV，對成果感到滿意。廖嘉敏笑言：「過程有苦也有樂，雖然長時間面對風沙，但拍攝後每個人的皮膚就像做了『磨砂』般，光滑了不少。」