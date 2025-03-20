姬兒加杜摘星 麗素施嘉無影 以巴支持者場外衝突

【明報專訊】迪士尼經典動畫改編拍成真人演出電影《白雪公主》（Snow White）今天（20日）在港開畫，美國及內地延遲一日上映，戲中飾演「白雪公主」的麗素施嘉（Rachel Zegler）與「黑魔后」姬兒加杜（Gal Gadot）傳因政見不同而鬧翻，前日姬兒出席荷李活星光大道的摘星儀式，麗素未有現身道賀，卻有大批巴勒斯坦和以色列支持者在場外抗議，各自揮舞國旗和示威標語，其間發生衝突，傳有人被警方拘捕。

《白雪公主》未映先轟動，由迪士尼起用麗素施嘉飾演同名主角開始已是非不斷，除了跟她的拉美裔外表與傳統黑髮亮白肌膚「公主」形象有出入，她的「敢言」亦惹來不少批評，包括嘲笑迪士尼1937年動畫版本的王子是跟蹤狂，又指原著故事很「奇怪」；以巴戰事爆發後，麗素公開支持巴勒斯坦，政治立場明顯跟生於以色列的拍檔姬兒加杜相反，難怪有網民稱新片為「覺醒」版本《白雪公主》。

現年39歲的姬兒加杜前日穿著白色迷你裙出席洛杉磯舉行摘星儀式，順便為《白雪公主》造勢，她的丈夫Jaron Versano與4名年齡介乎13個月到13歲的女兒罕有同場，曾跟她合作《神奇女俠》系列的女導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins），以及《狂野時速》系列男星雲狄素（Vin Diesel）也有到場到賀，反而新片拍檔未有趁機宣傳，難免令人懷疑不和傳聞相當可信。

2023年10月以哈戰爭爆發後，曾在以色列國防軍服役的姬兒加杜公開支持老家，最近接受美媒《Variety》訪問亦提到：「我是演員，只想娛樂大眾，誰會在乎藝人談論政治？直至10月7日發生大屠殺事件，我再也無法保持沉默。」今年1月停火至今，以軍前日（18日）凌晨向加沙地帶發動空襲，造成至少431名巴勒斯坦人喪生、562人受傷。事件再度激發以巴支持者上街示威，前日趁姬兒摘星，雙方在星光大道發生衝突，《Variety》記者拍攝到一名巴勒斯坦支持者搶走對方的以色列國旗，在場維持秩序的警員隨即把滋事分子推到牆邊，現場尖叫聲不斷，情况一度混亂。