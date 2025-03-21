邱傲然避談戀事 新歌落足心機 感激AK結他伴奏兼唱和音

【明報專訊】邱傲然（Tiger）去年推出首支個人單曲《Alright》，等足一年，第二首派台作品《Live The Way I Want》剛於音樂平台上架。新歌有強勁節奏，歌詞刻劃Tiger的心聲，「首歌可以說比較自我，分享自己看事物的態度。假設你想去評價一件事，如果你了解完之後，發覺還是不喜歡，那麼可以不聽，亦可以去評價，至少你有了解過這件事」。Tiger指歌名直接表明他「忠於自己」的理念，是落足心機炮製的誠意之作。

認有偶包 專心工作

Tiger稱去年工作較忙，拍了兩套劇，又聯同MIRROR隊友做巡迴演唱會，有三分之一時間不在港，所以今次有機會出新歌，都想做到最好。他稱《Live The Way I Want》由最初構思主題，做前期創作，再到錄製過程，全程都參與其中。對於邀請MIRROR兄弟江生（AK）幫忙，事前沒刻意安排，「原本請AK來彈一段結他，後來覺得他唱和音很好，不如加入唱多兩句。我決定請他吃飯當報答，日後如果AK有需要我幫手整首歌，或者彈結他，當然無任歡迎，就算彈100首歌都樂意！」

Tiger認為創作應不限題材，預告下首作品有可能炮製情歌，不過結他元素依然是他作品的核心。他喜歡聽帶有懷舊感覺的台式情歌，不排除去台灣尋找靈感，有機會拍MV更好。問會否將愛情經歷寫進歌詞？25歲Tiger避談戀事，「我拍拖經驗其實不多，5隻手指數得晒，戀愛故事跟普通人的經歷大同小異」。身為男團MIRROR成員，Tiger承認有少許偶像包袱，而且入行接近7年，有感自己的事業基礎仍未算穩定，暫時專心工作。

下月伙隊友開騷勤練氣

Tiger透露已開始練氣，因4月中旬將聯同陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）組成「陳柳邱邱」小隊於西九竹翠公園開騷，「雖然我們各有各忙，連綵排都要夾期，但由於前期準備工夫做得足夠，相信到時演出會順利」。他預告會落力表演，「個騷或多或少會有跳舞環節，不知道另外兩名隊友（Jer和Ian）肯不肯跳，因為不是我開聲他們就肯跳，嘗試提議三個人去逼餘下一個就範。當務之急，我不是要學Stanley操練大隻身形，而是要努力練氣唱歌。畢竟之前12人演出沒有問題，但4人的小隊表演，負擔和壓力自然增加，演出前必定要好好訓練」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地：chillchillclub2024@dantion_hk