【開箱】《白雪公主》 覺醒文化是票房毒蘋果？

【明報專訊】內地現象級動畫《哪吒之魔童鬧海》全球票房剛突破20億美元（約161億港元）大關，榮登史上最賣座電影第5位，完美展示古典文學IP（知識產權）的現代經濟價值。相比之下，改編自1937年迪士尼首部長篇動畫的真人演出電影《白雪公主》（Snow White），既要保留原著神髓，又想植入現代思維，結果綁手綁腳，「爛番茄」網站綜合96篇影評文章後，給予此片48%不及格分數並非無因。

新片重現動畫場面

《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）與《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）合演歌舞片《白雪公主》，今天（21日）在美國及內地同步開畫，香港提前一日上映，美媒Deadline預測當地首周末票房收4500萬至5000萬美元（約3.5億至3.9億港元），以製作費2.7億美元（約21億港元）計算，要達至收支平衡，重點是海外市場。

《白雪公主》故事源自《格林童話》，講述美麗善良的白雪公主（麗素施嘉飾）慘遭父王再娶的美艷女巫（姬兒加杜飾）逼害，為了逃命避走森林，遇上七個小矮人和盜賊團首領祖納森（安德魯本納飾），決定聯手對抗邪惡勢力，讓國家和人民重過太平日子。在形式上，新版保留原著載歌載舞的熱鬧風格，部分鏡頭亦刻意模仿動畫，例如白雪公主誤闖小矮人之家，倦極之下倒頭便睡，小鳥隨即為她蓋被；又如邪惡皇后派遣獵人追殺公主，用作盛載心臟的珠寶盒，亦跟足原著設計。

王子變成盜賊首領

不過，在意識上則有明顯分別，新版為符合西方國家近年興起的「覺醒文化」現象，白雪公主不再是坐等王子拯救的弱者，而是有情有義、有勇有謀的皇室繼承人，下至調停小矮人家事紛爭，上至號召盜賊和國民團結並推翻女巫暴政，都能突顯女性在身分認同和對抗社會不公義的問題上，擔當重要角色。

為了配合劇情，東尼獎得主安德魯本納（Andrew Burnap）飾演祖納森不再是身分尊貴的王子，而是逃避邪惡皇后追捕的盜賊團首領，導演雖然安排一場英雄救美的戲分，最終卻是白雪公主和小矮人救他一命。拉美裔女星麗素施嘉扮演白雪公主遭受「反覺醒」支持者批評，事實卻是膚色並不影響演技，加上新片請來《星聲夢裡人》及《魔法壞女巫》幕後監製，歌舞場面有質素保證。

新舊歌曲同樣悅耳

相比其他改編版本如《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》的莉莉哥連斯（Lily Collins），或者《白雪公主之魔幻復仇記》的姬絲汀史超域（Kristen Stewart），麗素施嘉的最大優點是歌藝，她唱新歌《Waiting on a Wish》悅耳，同時保留舊曲《Whistle While You Work》的經典味道。至於姬兒加杜亦有獻聲，更重要的是「顏值擔當」，因此每次她問魔鏡「邊個最靚」，戲院觀眾都會爆笑。

《白雪公主》堅守政治正確原則，原本無可厚非，但如英國《每日郵報》影評所說：「迪士尼竭力不冒犯任何人，結果冒犯了所有人。」由電影開場刻意澄清白雪公主名字由來，原來跟她的膚色無關，而是母后為紀念她在暴風雪下誕生，藉此為選角風波解畫；《權力遊戲》侏儒演員彼得迪奇治（Peter Dinklage）亦批評導演利用電腦特效CGI製作七個小矮人，美其名是劇情需要，事實卻是剝削侏儒演員的演出機會。

上映日期：3月20日