古淖文稱收入夠用儲到錢 向顏米羔送抱勝過千言萬語

【明報專訊】古淖文昨日到新城廣播為新歌《Follow Me》宣傳，對於獲歌迷落力助攻，分別在巴士站、巴士車身及銅鑼灣鬧市商場外牆為新歌買廣告，他說：「粉絲好勁，真的很多謝他們，從沒想過鬧市商場外牆會見到自己個樣，真的很開心。」不過他因有工作，未能出席明日粉絲為他在銅鑼灣舉行的獲獎一周年紀念展覽會開幕酒會，「我都想去，但撞期，無辦法，之後再補數」。

盼跟粉絲紅館見

古淖文表示等5月《中年好聲音3》決賽，便可如港姐般卸任，沒有感不捨得，「比賽只是一個過渡期，完了就會有新一頁，我現在是歌手身分，希望努力不停出歌，可以跟粉絲紅館見」。看好《中年3》哪個參賽者奪冠？他稱張與辰、趙浚承、王博及陳芷盈均是他心水之選，今輯沒有參賽者有他的影子，認為每個人都應該有自己特色，他笑道：「一個古淖文夠了，搞到世界已好亂，多一個的話，世界會毁滅，大家守住自己的崗位，用自己的方式唱歌就可以。」

問過去一年的收入可有問題？古淖文說：「我比較易滿足，夠我食飯買衫就OK，當然我買衫和大家一樣，都是愈平愈好，對於我來講是夠的。」同屆季軍顏米羔早前被公開追數，他自稱無工開只是表面風光。古淖文認同對方說法，「都可以咁樣講，就算我是冠軍，去年也不是掙到好多，不可能以我的身分掙到發哥（周潤發）的價錢，當然每個人對金錢觀念不同，有自己要用的使費，真的不要睇得我們太風光，不過的確比參賽前好，之前我在澳門真係揸兜，使費都不夠，幸好跟家人同住，現在夠使之餘都可以儲到啲」。他早前擔任《中年3》嘉賓見過顏米羔，有關心對方，並送上一個擁抱，「我覺得畀個簡單擁抱勝過千言萬語，男人之間不用講太多，我們太熟，不用很刻意作狀慰問，看報道他已處理好，每個人都有自己難關和不如意，搞掂晒就得，之後會愈來愈好」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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