古天樂鼓勵同業「拍住上」克服寒冬 徐偉棟讚姚子羚心地善良 期待進一步發展

【明報專訊】香港電影工作者總會昨晚在尖沙嘴舉行春茗晚宴，筵開26圍，今年主題為「總會拍住上」，寓意各個崗位在拍攝時如同拍檔，攜手並進，在這充滿挑戰的環境中同舟共濟，齊心協力克服寒冬。席上頒發「傑出電影工作者大獎2025」予國際專業電影技術顧問魏天明、槍械師余文彪及場務梁偉文，表揚他們在電影行業默默耕耘、具備豐富資歷並對業界的貢獻。「總會拍電影」計劃的兩部電影《惡人當道》和《不赦之罪 》亦完成拍攝。

記者：柯美、林祖傑

攝影：劉永銳

會長古天樂、永遠名譽會長吳思遠、執委暨發言人田啟文、導演陳詠燊，以及黃秋生、蘇玉華、衛詩雅、張繼聰、邱彥筒（Marf）、胡子彤等出席晚宴。古天樂表示今年頒獎給幕後作鼓勵，由屬會提名選出，「因有些前輩在這行工作好耐，但未必有機會攞獎，我覺得一個獎項對他們來講，是整個演藝生涯一個肯定，他們都好開心」。他指晚宴以「拍住上」為主題，是有大家共渡業界寒冬意思，今年總會將拍攝電影，免業界只得政府資助，「收了約80個劇本，最後揀10個入圍及面試，因很多導演都很新，從沒拍過戲，第一次見面以為中五畢業的小朋友，要考他們應變及執行能力。我覺得多些年輕人有新的想法，對業界是很大刺激，也是一件好事」。

黃秋生稱Tyson新歌MV做多咗

黃秋生聯同總會推出的首季「總會拍電影」計劃獲選作品《不赦之罪》團隊蘇玉華、P1X3L成員歐鎮灝等到場，他表示仍未看過剪輯好版本，「我覺得自己演得不錯，但今次角色關係到宗教，也覺得很困難，開始時不知怎去演，花很多時間跟牧師傾偈」。他稱因導演很年輕，在拍攝現場要花少少時間磨合，大讚歐鎮灝很勤力且演得幾好，覺得演不好會主動要求重拍，很值得鼓勵。

黃秋生日前批評Tyson Yoshi新歌《1994》MV「太垃圾」，解釋第一個反應是首歌「垃圾」，好似當年那些趕着交貨的行貨「垃圾歌」，其實Tyson Yoshi做得好好，不是他「垃圾」，但就是模仿這些「垃圾歌」，所以才「垃圾」，「不需要花這麼多錢去拍，他做多咗」。如對方將MV開拍成電影，邀請他演出可會參與？他稱沒想過，認為MV不存在角色。

徐：相約吃飯光明正大

姚子羚早前被爆與徐少強兒子徐偉棟發展「姊弟戀」，姚子羚大方承認與徐偉棟有發展空間。徐偉棟昨晚出席晚宴，被大家恭喜蜜運，他說：「是互相了解的朋友，一齊吃飯是正常社交，畀些空間讓我們多了解。」姚子羚讚他是好男仔，他也讚對方是好女仔，「欣賞她有愛心，工作態度認真，對朋友好好，我們在橫店拍劇集《狀王之王》時認識，大家玩得好開心，一班人間中出來吃飯」。

問到何時發展成情侶關係？徐偉棟說：「未到情侶關係，現在是朋友階段。（欠什麼？）參透中，大家可提供意見給我如何追女仔，這方面我不強」。他承認目前關係比朋友更好，有相約吃飯，光明正大。他讚姚子羚好大方，期待有進一步發展，希望將來的伴侶像她那樣心地善良，又愛護小動物。

衛詩雅無「造人」壓力 領養都得

衛詩雅期待與業內工作人員一起食飯，有時間想為香港電影工作者總會出一分力，「做打雜都得，一陣會報名」。剛新婚為何不先努力造人？她笑說：「好彩沒有『造人』壓力，跟老公想法相近，順其自然，有就有，無亦無所謂，領養都得，本身助養很多小朋友，反而我們偏向領養，但永遠不會知個天會如何安排，沒問過老公的長輩意見，相信他們都沒所謂，不會給我們壓力。」她透露會與老公一起出席金像獎頒獎禮，預告穿得性感，獲老公批准，因知道她著性感衫似著童裝。

Marf拒與男友林家熙合照，要有合演作品才影，「這樣才是有價值的合照，我當然不介意合作，反而想一起拍攝有挑戰性的科幻作品」。

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