古巨基不排除父子檔演出 甄子丹想用愛女歌曲改馬名

【明報專訊】甄子丹與太太汪詩詩，表演嘉賓古巨基昨日出席馬場活動。古巨基近年全力照顧5歲兒子Kuson減少演出，透露最快等兒子讀小學才考慮開演唱會，「囝囝讀緊K2，很喜歡留家父子一起畫畫寫字，互相黏對方。最近陪Kuson小學面試，兒子在第一間驚到爆喊，第二間情况好得多。我不是怪獸家長，會教兒子有禮貌和主動跟人打招呼，打算報名4至5間學校，讓小朋友習慣跟陌生人溝通，他性格屬外向易與人相處」。會否再追多個小朋友？他講爛gag說自己是「雷頌德」取其「仲得」諧音，視乎天意。

古巨基稱Kuson有表演慾又不怕醜，熱愛人前表演，「帶他去綵排，在台下看得開心，有次我唱完歌落台，兒子問是否輪到他升上台演出，我說沒安排他唱歌，他即爆喊，非常搞笑，不排除日後父子同台演出，應該幾好玩。之前一家三口錄首支合唱歌，考慮讓他當演唱會嘉賓，可角逐最年輕樂壇新人獎項」。甄子丹稱每次入馬場都下注買心水馬，自嘲運氣不及太太汪詩詩好，讚對方眼光準確，識揀好老公。他有意再當馬主，拒絕以「宇宙」命名愛駒，「企得太高，跌得更傷，都是低調比較好。如果改馬名，可以試用女兒甄濟如歌曲名《Forever 19》，幾好聽。她今（昨）日第一次入馬場，亦是首次在馬主廂房擔任表演嘉賓」。甄子丹籌備拍西片，談到有建議演員減片酬，他認為未必能救市，「我拍戲視乎有沒有挑戰、意義及合作對手，電影質素最重要」。甄子丹否認片酬企硬不減，只要是好作品，他甚至願出錢投資。

記者：林蘊兒