《白雪公主》美收1.2億開畫稱冠

【明報專訊】改編自1937年迪士尼首部長篇動畫的真人演出歌舞片《白雪公主》，由《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）與《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）合演，上周五（21日）在美國開畫，收1600萬美元（約1.2億港元）稱冠，並且是繼《美國隊長4：勇敢新世界》後今年美國第二最高開畫成績。美媒估計《白雪公主》首周末3天可收4500萬美元或以上，不過該片成本超過2.5億美元，要跟去年底上映的迪士尼出品《獅子王：木法沙》睇齊，不無難度。美媒分析指《獅》片受惠於聖誕黃金檔，雖然首周末收3500萬美元不算理想，但後勁凌厲，最終在北美本土進帳2.5億美元，全球更收超過7億美元。

另一新片《Alto Knights》由《手足情未了》巴利里雲遜（Barry Levinson）執導，羅拔狄尼路（Robert De Niro）一人分飾兩名黑幫，單日收117萬美元，還不如映期踏入第2周的諜戰片《Black Bag》，後者由史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導，金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及《殺手》米高法斯賓達（Michael Fassbender）主演。