張家輝讚老婆關詠荷後生靚到老 陳法拉返港三日兩夜宣傳《贖夢》

【明報專訊】張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡、朱晨麗等昨日到觀塘出席電影《贖夢》首映禮。張家輝在台上逐一點評戲中演員，又對現場觀眾說，要好似政府呼籲市民換新身分證般，大家在網上多些留言呼籲朋友入場看這部電影。他表示不敢多想票房成績。被問到會否開戲給老婆關詠荷演出？他表示沒什麼事沒有可能，還賣口乖大讚老婆由後生靚到老。他的堂弟張文傑參演《贖夢》，但兩人沒有對手戲，昨晚張文傑現身首映禮，跟堂兄一齊睇戲。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張家輝為自導自演《贖夢》落力宣傳，稱這部電影的製作預算不多，眾演員都在薪酬上鼎力支持，該片拍了兩年，終於與觀眾見面，自己亦十分緊張。對票房可有期望？他說：「我都唔敢諗，總之希望大家喜歡啦！」戲中飾演張家輝老婆的陳法拉專程由美國回港，配合三日兩夜宣傳，大爆接拍這部電影的原因是因為恩人鍾珍，她說：「如果票房好，當然會再返來宣傳。」張家輝透露親自叫鍾珍找陳法拉演出，感謝陳法拉回來，令首映禮更完整。

劉俊謙盼情侶檔演張家輝作品

劉俊謙表示與女友蔡思韵分別跟張家輝合作過，希望有機會與女友一起跟張家輝再結片緣。張家輝表示未想到會否開拍續集或前傳，安定好一件事才去想另一件事，不過希望下次由劉俊謙或張繼聰執導，他只當演員。可會考慮開戲讓老婆關詠荷演出？張家輝說：「呢個世界沒有無可能，不過𠵱家呢刻，我無呢個概念。」對於老婆獲網民大讚keep得好似40歲，他說：「梗係唔似啦！（覺得似幾多歲？）總之我和她都幾十歲喇！係老咗有老咗的靚，不會後生時靚、老咗變了不靚，我老婆都是這樣，本身靚，再老啲都係靚。」

朱晨麗否認離巢：合約還有幾年

朱晨麗近年少拍劇，透露一直準備中，在適合的時候就會出現，並透露將會參與新劇，她笑說：「係咪好神奇，我仲響度㗎！已確定了，但暫時未能公布，之前都有拍內地網劇，又到馬來西亞登台唱歌，多了機會見識。」她慶幸今次有機會在《贖夢》飾演其中一個角色，相隔8年再跟偶像張家輝合作，「戲中飾演的角色性格很正面。我入行已經10多年，希望可以拍多些電影，影視一齊兼顧」。問到之前被質疑久沒拍劇有意離巢？她說：「暫時都未離巢，所以仲有機會拍劇，合約還有幾年，多謝大家關心。」對於去年傳嫁入豪門，是否等完約才結婚？她重申未婚，「是等緣分到，不是等完約！」

許恩怡再演未婚媽媽：今次最震撼

許恩怡爆張家輝每日都現身拍攝現場，穿得像模特兒行catwalk般，十分有型，她說：「見到偶像咁樣，我都要執正少少。」她表示之前與張家輝在馬來西亞拍攝電影，對方向她講述《贖夢》故事時，已覺得很吸引，她戲中飾演未婚媽媽，試妝時見到自己手上的疤痕已被嚇親，她說：「記得開工第二日，家輝哥帶了一盒朱古力給我，應該是驚第一日開完工嚇走我。其實我已演過3次未婚媽媽，今次應該是最震撼和最誇張。」

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