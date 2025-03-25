吳忻熹癌症惡化坐輪椅出院 接受新療程 稱腫瘤變細可行路

【明報專訊】50歲前港姐吳忻熹（前名吳文忻）去年8月透露乳癌復發並擴散至淋巴腺，在港完成3次化療後，轉到泰國接受細胞治療及注射腫瘤疫苗抗癌，進展理想。上月24日，她在社交平台上載身在醫院病房照片，表示心臟及肺有積水，曾留醫半個月。吳忻熹近日更新病况，透露癌症惡化變成第四期，癌細胞更擴散至尾龍骨，左胸的腫瘤大到自己也嚇親，再入院接受治療，住院兩星期，尾龍骨位置做了電療5次，已回家休養。

開直播分享新療程

吳忻熹前晚在社交平台上載最新短片，拍下出院後回家的情况，片中見她出院時要坐輪椅，寫道：「尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服，出院後要用拐杖才勉強行到，連下牀去洗手間也覺辛苦！加上出院那天已開始了第一次化療，化療後嗰幾天又攰，但又瞓唔到覺（失眠是化療的副作用），而且第一次化療完嗰個星期，完全唔覺個腫瘤有任何反應，好像還在不斷長大和擴散，心諗，死嘞！連化療都搞唔掂！但實在太感恩！出院後這兩星期，經朋友介紹下做了一些療程，令我的身體180度轉變，由行唔到，企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再痠痛，由個腫瘤不停發炎變大擴散緊，變到已停止擴散和縮小，在這兩星期內，有着極速地向好！感恩！」她表示明天（26日）開直播跟大家分享箇中原因。

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