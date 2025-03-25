ADOR：NJZ單方面宣布停工 事務所深感遺憾 稱5女不顧法院判決

【明報專訊】由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成的韓國5人女團NewJeans（NJZ），與經理人公司ADOR及母公司HYBE的合約問題糾纏多時，韓國法院上周臨時判決5名成員不得自行進行演藝活動。NewJeans前晚（23日）如期來港出席ComplexCon音樂會，5女獻唱新歌後宣布暫停演藝活動，ADOR對成員不顧法院判決，單方面宣布停工，深感遺憾。

文：蘇珮欣

韓國女團NewJeans於2022年7月出道，由ADOR社長閔熙珍一手捧紅；去年4月，閔熙珍被指密謀奪取ADOR經營權，與母公司HYBE決裂，其後閔熙珍被解除職務，NewJeans稱會共同進退。同年11月，NewJeans單方面宣布解約，上月改名「NJZ」繼續活動。ADOR早前入稟韓國法院，要求確認ADOR與NewJeans成員於2022年簽訂的經理人合約有法律效力，還向法院申請禁止NewJeans擅自進行演藝活動及簽定廣告合約。韓國法院日前就案件臨時判決，稱NewJeans的5名成員於2022年4月21日與ADOR簽訂的合約有效，直至相關訴訟宣判為止，5名成員未經ADOR批准及同意，不得自行或通過第三方進行演藝活動。

NewJeans前晚如期亮相香港ComplexCon音樂會，並壓軸演出，吸引逾萬粉絲捧場。NewJeans的成員先有個人表演，其後首度獻唱新歌《PIT STOP》。據韓媒報道，演出期間5女未有以「NewJeans」或「NJZ」自稱，僅以個人名字跟粉絲打招呼，並用英語高呼「多謝香港」。不過舞台上的大銀幕出現「NJZ」字樣，成員的服飾也寫有「NJZ」。

「我們必定會回來」

音樂會尾聲NewJeans突然宣布暫停演藝活動，全場粉絲大為震驚。成員表示來港前被判不得自行進行演藝活動，她們尊重法院判決，故暫時中止活動，並稱這個決定並不容易，但認為目前狀况是必要的，未來會繼續發聲，不會後悔自己的選擇。成員Minji說：「我們決定好好平復一下及調整心情，再重新起步。這不是結束，我們必定會回來，希望到時能以更燦爛的笑容跟大家見面。真的很感謝、很愛大家，我們5人會一直想念粉絲，大家也要一直健康生活下去。」最後5女在台上圍成一圈，台下粉絲也齊聲高呼「NJZ」，場面感動。

Danielle爆殘酷生活惹關注

NewJeans宣布暫停演藝活動後，ADOR方面亦發表聲明，稱成員不顧法院判決，以NewJeans以外的名義演出，還單方面宣布暫停活動，事務所對此深感抱歉及遺憾。ADOR仍會繼續設法與NewJeans溝通，「我們將按照合約，為NewJeans盡最大努力，希望盡快與成員見面，消除分歧，共謀未來」。

據韓媒報道，NewJeans成員Danielle近日在直播中透露，在練習生時期遵守許多嚴格規定，如吃飯前必須拍照，去洗手間前必須通報，形容是一段「殘酷的時間」；加上近期再有年輕藝人輕生事件，引來外界再度關注藝人身心健康問題。有傳韓國國會計劃立法，要求藝人事務所每年要為旗下藝人提供至少一次身心教育，以協助年輕藝人構建好身心健康。