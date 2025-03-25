【開箱】續談《混沌少年時》 兒子淪兇手家長噩夢 厭女暴力誰之過

【明報專訊】《混沌少年時》本月13日在影視串流平台Netflix上架，短短4天錄得2430萬觀看次數，成為Netflix一周收視亞軍，並在爛番茄專業影評得分99%，叫好叫座，熱度比去年的英劇《馴鹿寶貝》有過之而無不及。昨日本欄談到全劇僅四集的《混》劇講述13歲少年捅殺同齡女同學的案件，從少年被捕、警方到學校蒐證、心理學家評估疑犯，以及疑犯父母的反思，分成4集內容，每集以一鏡直落手法拍攝，增強現場實感，更直視主角情緒。劇中扮演少年疑犯傑米爸爸艾迪的《毒魔》男星史提芬嘉咸（Stephen Graham）提出拍攝計劃，伙同《奇蹟男孩》積科恩（Jack Thorne）一起編劇，兼出任監製，拍過《夜警先鋒》（The Responder）的菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）執導。史提芬表示少年捅殺女孩的案件讓他感到震驚，好奇社會到底出了什麽問題，同類型悲劇卻一而再發生，「我只是想這些事受到關注」，正是《混》劇的創作緣起。

少年暴力殺害少女事件增加

史提芬嘉咸表示「一再發生」的少年暴力悲劇，包括終年僅15及12歲的女學生Elianne Andam和Ava White，前者事發於2023年9月，Elianne陪同好友見已分手的17歲男友Hassan Sentamu取回私人物品，遭後者自攜利刀捅斃。犯案過程閉路電視全程記錄，辯護律師聲稱疑犯因自閉症減弱了決策能力，但最終被裁定謀殺罪成，判囚終身，至少要監禁23年才可假釋。Ava White被殺案於2021年11月在利物浦市中心發生，當時她與幾名介乎11至15歲的女性朋友正等待聖誕亮燈，其間在街頭飲酒作樂，幾名由13至15歲不等的少年用手機拍下她們，並準備上傳到社交媒體Snapchat，Ava上前要求他們停止拍攝及刪除片段，遭其中一名14歲少年一刀刺頸，Ava送院後不治；4名涉案少年同晚被捕，其中3人獲釋，因法律原因疑犯一直未有披露姓名。兩星期的審訊中，他先是否認控罪，稱真兇另有其人，之後改稱出於自衛；同樣透過閉路電視記錄了他的行兇及棄衣棄兇器的經過，最後罪成判處終身監禁，以及至少要服刑13年才可申請假釋。諷刺的是Ava逝世當天，正是聯合國「制止暴力侵害婦女行為國際日」，事發時她亦是英國近20年來同類刀殺案件中最年輕的受害者。

正如史提芬嘉咸所言，只是想這些案件受到關注，未成年男孩用刀捅斃同齡少女如此聳動的悲劇，誰要負上最大責任？為何會發生？這些悲劇能夠預防嗎？《混沌少年時》拍出來的用意，不是要指摘誰，而是希望掀起討論與反思。史提芬表示，「我們其中一個目的是要詰問『現在的少男到底發生什麽事，他們面對同儕、互聯網、社交媒體，到底承受了些什麽壓力？』以上全部事情帶來的壓力，對這些孩子和對世界各地其他孩子同樣困難。劇中13歲的傑米捅殺同校女同學凱蒂，兩人之間到底發生了什麽事，導致以暴力終結年輕生命，而行兇者其實同樣也毁了自己與家人。此劇最聰明之處是避免陳腔濫調的戲劇效果，如兇徒有黑幫背景，母親酗酒，父親是施虐者；傑米剛好相反，他讀書成績不錯，父親艾迪和母親曼達青梅竹馬，感情要好，也沒有經濟問題，家姐麗莎看來亦疼愛他。艾迪一家四口就像很多尋常家庭，因此當悲劇降臨，才格外震撼，也讓觀眾反思「同樣情形也可能發生在自己身上」，成為每個看似幸福家庭的噩夢。

如果《混沌少年時》首集一臉惶恐的傑米遭破門拘捕，是引爆了炸彈，那麽第二集便由兩名警察撥開迷霧，先是從學校看到傑米周遭的環境，鬧事的同學，個別誤人子弟的老師；劇中探長巴斯科姆的兒子亞當跟傑米屬同校不同屆的師兄弟，巴斯科姆因查案才看到兒子的另一面，也透過對方「點醒」，才知道年輕學生游走的社交媒體跟他原來身處兩個平行時空，也首次接觸incel（非自願單身）這些詞匯。

此劇最精彩在第三集，基本上是扮演心理學家布萊妮亞的《王冠》艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）與2009年出生的奧雲谷巴（Owen Cooper）演技較量，一鏡直落對劇場出身的32歲艾倫，必然駕輕就熟。首次拍劇的奧雲雖然在曼徹斯特上過戲劇班，在《混沌少年時》其中兩集擔正表現異常出色，能從試鏡的500人中脫穎而出，選角指導有眼光之外，導演菲臘巴倫天尼的悉心指導及雙方充分討論角色，也功不可沒。透過布萊妮亞與傑米的對話，可看到後者個性特點，以及愈來愈靠近他真實面貌，觀衆也得悉事發經過。

劇集成功 議員倡學校播放

最後一集，傑米準備上庭認罪，家人再也回不了原來的生活，並把重點放在艾迪身上，自責關注兒子不足。有一幕他提到自己的成長，經常被父親打罵，因而發誓決不會在兒子身上重蹈覆轍。史提芬嘉咸與積科恩撰寫劇本的過程中，開始疑問厭女和給女性的暴力中，男性的憤怒到底是什麽回事。劇中亦提到極右網紅Andrew Tate對年輕男性的影響。當今天女性主義壯大，卻又同時像回到遠古時代，有毒的大男人主義受到高度關注，Andrew Tate正是厭女的代表，發表的相關言論在社交媒體有數以百萬計支持者，劇中警察便懷疑傑米受到他的影響。

明日Netflix會公布上周收視，未知《混沌少年時》會否再下一城蟬聯英語節目榜首；不管如何，史提芬嘉咸拍此劇的目的已達，英國國會議員Anneliese Midgley倡議此劇在國會及學校播放，稱可幫助抵制厭女情結及暴力行為，並得到首相施紀賢的支持。