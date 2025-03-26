【娛樂場】Nowhere Boys啟動10周年音樂企劃 化身郵差派送力量

【明報專訊】樂隊Nowhere Boys今年成軍10周年，以全新音樂企劃做紀念，過往作品主要寫他們的故事和想法，今次以別人的故事為藍本創作4首歌，化身郵差叔叔派送力量，以歌曲鼓勵樂迷。首支新歌《給失敗者的一封信》，由Nowhere Boys包辦作曲和監製，與樂隊Turbulent主音Zackery一同編曲，Oscar（李文曦）填詞兼任MV導演。

主音Van說：「雖然新歌係『給失敗者』，但信息係正面和鼓勵。在某個範疇不成功，有可能因為不適合或遊戲規則唔啱玩，可以試其他地方。只要一日仲有生命，仲未斷氣，都不應該謝幕，都可以試新嘢！」新歌鼓勵大眾向多方面思想和發展，為自己發掘更多可能，追求身心健康。

5子發展多元嗜好添生活趣味

5成員身體力行，除夾band，還有不同嗜好和發展，為生活添更多趣味。本身是建築師的Van，副業室內設計師，平時喜愛下廚和種植，經常在網上分享心得，大受歡迎，樂迷以外還吸引一班喜歡下廚的粉絲。Nate除是鼓手，還是一名拳擊手，去年參加拳賽，於52公斤級別勝出，「操拳7年，之前從未贏過，有啲唔甘心，於是扚起心肝報名比賽，加強訓練，贏到比賽梗係開心，證明到自己，係一種釋懷」。

鍵琴手「漁佬」透過其他嗜好比賽，獲得滿足感，熱愛扒龍舟的他去年在公開賽中得獎捧盃。低音結他手Hansun擅長多種樂器，除夾band還有教琴和結他，育有3歲囡囡Eunice的他是超級奶爸，女兒出生至今，無論換片餵奶到教學都親力親為，與太太一同經營溫馨家庭。

另3歌主題取樂迷來信故事

結他手Ken人稱「Master Ken」，是維修結他達人，絕招「瞬間換線」，令人歎為觀止！他還是結他和黑膠唱片收藏家，又是茶道愛好者。Nowhere Boys透露之後的作品主題取決於樂迷的故事，設立郵箱收集信件，以決定餘下3封「信」的主角。Van說：「我哋邀請大家親筆寫信畀我哋『Nowhere郵局』，睇吓大家有咩要幫忙，想要咩能量，再決定下首歌的對象。今年我們10周年，為答謝支持我們的樂迷，今年所有歌都為大家寫，同時我們亦學習放下自我，透過旋律、歌詞和信息，直接將能量送畀樂迷。」