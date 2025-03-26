金秀賢疑受壓辭演《高雄櫻花季》 「橫豎研究所」公開結婚證書 老公否認家暴金賽綸

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸上月16日被發現陳屍寓所，終年24歲。遺屬與YouTube頻道「橫豎研究所」主持金世義連日公開女方與《淚之女王》金秀賢秘密拍拖的證據，批評後者與事務所Gold Medalist向金賽綸追債，是逼死她的兇手。金秀賢形象「插水」，原定本月底出席《高雄櫻花季》活動，高雄巿市長陳其邁昨日呼籲主辦單位慎重考慮，最終宣布金秀賢辭演並退款。另外，「橫豎」同日公開金賽綸的結婚證書，丈夫接受訪問，否認她曾懷孕及遭家暴的報道。

文：蘇珮欣

金秀賢原定本月30日擔任台灣《高雄櫻花季》的壓軸表演嘉賓，由於他跟金賽綸的未成年拍拖風波持續發酵，有傳主辦單位安排50名警員到場維持秩序。高雄巿巿長陳其邁昨日接受台媒訪問時，表示金秀賢事件在韓國引起巨大爭議，不僅影響其個人，同時影響台灣舉辦的活動，呼籲主辦單位要慎重考慮。同日下午終有定案，主辦單位透過社交媒體宣布：「因演出嘉賓金秀賢行程調整無法出席，3月30日高雄櫻花季與粉絲見面會活動，將進行異動與調整。」購票觀眾可獲全額退款。

自殺送院家屬懶理

另一方面，韓媒《The Fact》昨日引述金賽綸的前度男友K某表示，她的死因與金秀賢無關，而是周旋於新歡舊愛之間，陷入三角戀而極度痛苦，加上家人漠不關心所致。K某稱金賽綸年初與圈外男友在紐約結婚後慘遭家暴，於是向K某訴苦，丈夫得知醋意大發，透過手機嚴密監控，遭受家暴及辱罵的金賽綸精神崩潰，多次企圖自殺。K某又公開疑似金賽綸自縊不遂的頸部傷痕照片作證，可是相中不見人樣，難以證明真偽。

金賽綸前度是演員

K某透露金賽綸與丈夫相識經過，二人去年11月開始拍拖，內心孤獨的她一時衝動決定跟對方結婚，又指因金賽綸家人漠不關心而感到痛苦，去年11月1日企圖割脈自殺，導致手腕韌帶斷裂，需接受緊急手術，家人接到通知也沒探望，只有K某一直陪伴，醫藥費則由事務所支付。K某送金賽綸回家時，金母正與友人用餐，對女兒不聞不問。K某批評遺屬連女兒結婚也不知情，死後卻翻出多年前與金秀賢拍拖的舊聞，不禁令人懷疑另有所謀。K某為證明自己所言非虛，在親筆信上留下身分證號碼並打指模確認，又公開金賽綸在醫院的錄音作證。

「橫豎研究所」昨日繼續開直播，聲稱聯絡到金賽綸丈夫，他承認二人1月12日結婚，女方家屬並不知情，強調夫妻之間沒有衝突，也沒家暴，又否認女方曾經懷孕，金賽綸是受到金秀賢與YouTuber李鎮浩迫害才自殺。頻道主持金世義訪問自稱金賽綸好友，指摘K某說謊，又揭發K某的真正身分是男演員李燦熙（音譯）。