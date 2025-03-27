【娛樂場】唐詩詠等7年首演舞台劇《妻迷》 拍檔朱栢謙開心有火花

【明報專訊】視后唐詩詠首度挑戰舞台劇，伙拍朱栢謙、樂隊RubberBand主音繆浩昌（6號）、陳頴璇、黃釗鑫、陳卉蕾和高棋炘合演甄詠蓓（Olivia）執導的《妻迷Yerma》，6月27至29日於灣仔壽臣劇院演出。《妻迷》改編自西班牙文學大師費德里科．加西亞．羅卡（Federico García Lorca）經典劇作《Yerma》，講述一名渴望生育卻無法如願的女子，如何在內心執迷與外在壓力中逐漸崩潰，同牀的夫妻各自懷着不同的夢。「Yerma」在西班牙文中指乾旱荒漠的土地，不能長出任何植物，寓意女主角的悲劇命運，生育孩子的美好願望難以成全。

唐將自己交給甄詠蓓

甄詠蓓覺得《Yerma》雖寫於100年前，探討的女性夢想、社會壓力與內在掙扎至今依然在社會存在，透露與唐詩詠和《Yerma》的緣分始於7年前，「好有趣的緣分，詩詠是我學生，7年前帶她去睇過一部戲，剛好就是《Yerma》。詩詠睇完好震撼，斷斷續續問我可不可以做這部戲。她冇做過舞台劇，這部劇角色太難，直至上年主辦聯繫我，詩詠又大個了，覺得是時候可以一齊跳上船試吓。因為詩詠冇舞台劇經驗，必須有一個好演員帶領，年紀、外表、劇場經驗，朱栢謙就是不二之選」。

唐詩詠第一次踏上舞台劇舞台，很感恩有老師甄詠蓓相伴，「一直有上她的堂，我完全交給她，老師非常了解我的所有事，她永遠會看到連我都不知道自己有的特質，因為她的存在，覺得冇想像中咁大壓力。還有因為她找了非常好的男演員朱栢謙和6號，當我聽到這個組合時，壓力已卸下六七成」。唐詩詠表示唯一擔心自己體力，排練時發現比想像中的力量要大很多，慶幸已練跑兩年，現在狀態可以接一個舞台劇。

朱栢謙非常興奮能參演《妻迷》，特別是看劇本後更加喜歡，「知道Olivia做導演，已非常大興趣，她是我好敬重且非常有能力的前輩。睇埋劇本覺得唔接唔得，張雅麗同導演傾完後改編得好好，所以決定應承。再知道女主角是詩詠覺得好開心，可以認識新朋友。我們排練或做前期工作後，更加開心我得到詩詠的信任，我們有好多火花出現，好期待真正綵排同上台時，觀眾會點睇」。

6號獲邀演出受寵若驚

6號曾參與舞台劇《黐膠花園》，不過是一大班人各演出一小段戲，當甄詠蓓邀請他演出《妻迷》時，思考了一段時間，「1990年代尾，我還是中學生已好鍾意甄導演的舞台劇。機緣下同導演睇了個騷，交換了電話，所以當聽到邀請我演出，受寵若驚，不停思考我做不做到，考慮個多星期，有個聲音叫我試吓，不要被框框住自己，回想上次做演員踩過界是ViuTV劇集，是時候再畀挑戰自己」。