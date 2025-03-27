《混沌少年時》稱霸Netflix上周收視 勢打入英語節目史上十大最佳成績榜

講述13歲殺人犯的《混沌少年時》本月13日在Netflix上架不久即掀起追看熱潮，播出未夠兩星期累計6630萬觀看次數，勢打入英語節目史上十大最佳成績。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布3月17至23日的一周收視，講述13歲少年殺害女同學的人氣英國劇《混沌少年時》（Adolescence），以4200萬觀看次數除蟬聯英語節目榜首，亦是Netflix上周最多人觀看的節目，《混》劇上架不足兩周，累計6630萬觀看次數，超越《柏捷頓家族：名門韻事2》、《怪奇物語3》及同為英國劇的《逝者不安息》，打入史上十大收視榜，應該無難度。

每集以一鏡到底拍攝方法講述少年殺害女同學案件前因後果的《混沌少年時》，本月13日在Netflix上架，短短4天以2430萬觀看次數登上英語節目榜收視冠軍，並以不足100萬觀看次數，僅負於英語電影《電幻國度》，屈居Netflix一周總收視亞軍位置。

成績拋離對手

Netflix昨公布3月17至23日一周收視成績，《混沌少年時》「突飛猛進」，以4200萬觀看次數高踞英語節目榜冠軍，遠遠抛離分佔亞季的《白色官邸殺人事件》和《逆轉狂籃》，兩劇分別錄得640萬和350萬觀看次數。比起之前的總冠軍《電幻國度》上周錄得2250萬觀看次數，蟬聯英語電影榜首，但《混》劇的觀看次數比《電》片多出近2000萬，而且後者由《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）和《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）擔正，台前幕後陣容比《混》劇強得多。事實上，《混》劇播出未夠兩星期，累計6630萬觀看次數，據報已刷新限定劇首兩周的最高收視紀錄。根據舉辦艾美獎的電視藝術與科學學院有關「限定劇」的定義，指至少兩集或以上的節目，播放時間不少於150分鐘，故事必須完整及不重複，而且在後續的季度，沒有持續故事線或主要角色。

《混沌少年時》上架未夠兩星期，距離Netflix計算史上最高收視的91天期限尚遠，但已累計6630萬觀看次數，要打入史上英語節目十大最高收視榜，難度應該不大。

目前Netflix歷來最高收視英語節目為《星期三》，共2.52億觀看次數，第2至10位順次為《怪奇物語4》、《食人魔達默》、《柏捷頓家族：名門韻事》、《后翼棄兵》、《柏捷頓家族：名門韻事3》、《暗夜情報員》、《逝者不安息》、《怪奇物語3》及《柏捷頓家族：名門韻事2》；其中排第7至10位的《暗》、《逝》、《怪3》和《柏2》4劇，觀看次數都不足1億。美媒估計，《混》劇有機會挑戰前五位置。

《混沌少年時》掀起話題，劇中扮演少年殺人犯的奧雲谷巴（Owen Cooper）不過首次演戲，第3集他與飾演心理學家的艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）對手戲，更是全劇他拍攝的第一幕。本來志願當足球員的他，愛上演戲後只上過戲劇班，便從試鏡中贏得《混》劇角色，被譽為天才演員的他，已有新一代里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的封號，將會參演《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）執導新片《咆哮山莊》，預計明年上映。劇中扮演爸爸角色的史提芬嘉咸（Stephen Graham），則在「搖滾波士」Bruce Springsteen的傳記電影《Deliver Me from Nowhere》，飾演Bruce的父親，獲對方讚賞演技出色。

韓片韓劇分佔非英語冠軍

另一方面，Netflix上周的其餘收視成績，在非英語電影方面，韓片《來自誰的啓示》以570萬觀看次數佔榜首，墨西哥《邊境奇襲》及德國的《魅味》分佔亞季。非英語節目方面，朴寶劍和IU主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》以550萬觀看次數稱冠，哥倫比亞劇《謎樣梅杜莎》緊隨其後，奧地利《寡婦復仇記2》則佔季軍位置，上季亦上榜，排第10位。