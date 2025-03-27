【開箱】《電幻國度》 虛有其表的貴價玩具

【明報專訊】Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4終局之戰》全球票房累收27.9億美元（約217.6億港元），穩佔史上第二最高紀錄，導演羅素兄弟（Russell Brothers）趁開拍同系列第5及6集前，先為影視串流平台Netflix執導科幻新片《電幻國度》（The Electric State），3月14日上架至今，蟬聯英語電影收視榜首，雖然捧場者眾，口碑卻很差勁，截稿前「爛番茄」網站綜合129篇影評文章，此片得分只有16%，以製作費高達3.2億美元（約25億港元）計算，應該算是賠大本了。

改編自科幻繪本

《電幻國度》改編自瑞典作家Simon Stålenhag的同名科幻繪本，跟《迴圈奇譚》及《洪水過後》合稱迴環記憶三部曲，羅素兄弟以公路電影包裝，講述《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）在末世異境下，如何護送《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）尋找失蹤弟弟的故事，說穿了就是一場科幻版萬里尋親記。

當人類擔心AI過度發展，或將威脅我們生命安全的時候，《電幻國度》反其道而行，故事以1990年代為背景，講述工業機械人發動革命，藉以推翻人類統治，結果失敗收場，倖存者流亡四散。另一方面，父母因交通意外離世的少女Michelle（美莉布朗飾），急於尋找失蹤弟弟Chris（活地洛文飾），遇上自稱知悉其下落的黃色機械人，從此踏上冒險征途。其間幸得走私客Keats（基斯柏特飾）及其機械人拍檔Herman幫忙，最終姊弟團聚。

電影焦點並非人類與機械人之間的戰爭，反而是雙方攜手掃除合作屏障的過程，正如戲中獵人（艾普斯圖飾）開玩笑說：「我總算找到比機械人更不堪的人類。」那個就是科技公司老闆Ethan（史丹利杜茨飾），他利用網絡世界控制人心，甚至把Chris的精神「囚禁」在伺服器內，變成他的搖錢樹，幸好最終邪不勝正。

開放式結局待拍續集

《電幻國度》最大賣點是的充滿復古玩味的機械人世界，在羅素兄弟的精緻鏡頭下，無論是《非常盜》活地夏里遜（Woody Harrelson）聲演的機械人領袖Mr.Peanut，抑或《美國隊長4：勇敢新世界》安東尼麥奇（Anthony Mackie）配音的Herman都栩栩如生，觀眾恍如參觀一場盛大而華麗的玩具展覽會；雖然視覺特技出色，最大敗筆卻是劇情空洞，把原著提及的生死、宗教、親情、記憶、成長等豐富元素，簡化成為一場非黑即白的正邪大戰，透過Michelle帶領機械人兵團對抗科技巨頭Ethan，便能解決人類沉溺網絡世界的問題，如此「魔改」劇本，名副其實是「金玉其外，敗絮其中」。

一如其他Netflix電影，《電幻國度》採用開放式結局，講述人類與機械人的戰爭結束後，Michelle透過網上直播呼籲國民團結，擺脫虛擬世界，重投現實生活，說教意味甚濃。另一方面，Chris雖不在人世，生前「寄居」的黃色機械人卻重新站起來，為開拍續集埋下伏線，編劇寧可自打嘴巴，難怪外國影評人如此齊心口誅筆伐。