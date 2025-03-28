周杰倫望啟德騷加場 交主辦方安排 韓韶禧型格現身 大派飛吻心心

【明報專訊】台灣天王周杰倫昨晚聯同韓國女星韓韶禧，以時尚品牌代言人身分到中環出席專門店酒會，以及欣賞品牌的最新系列。現場吸引逾500粉絲分佈在商場3層樓不同位置圍觀拍照，尖叫聲震耳欲聾。周杰倫6月於啟德主場館舉行3場演唱會，表示相當期待，希望可以玩得盡興，預告會換不同造型服裝。至於會否加場，他表示如果可以加場當然好，但要看主辦單位安排。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

周杰倫早前捲入「某超一線男星」在澳門豪賭7日兼借高利貸，輸掉10.3億人民幣（約11億港元）要抵押北京、上海物業及私人飛機的傳聞，他隨即透過唱片公司發聲明澄清，指該傳聞所有內容均與他無關，請各界勿再以訛傳訛。之後公安部網安局查明是有網民為博取流量，用AI製作假消息發布，已遭公安機關依法處罰。

雖然無辜受傳聞牽連，但無損周杰倫心情，有一段時間未來港的他昨晚壓軸登場，穿黑色套裝及戴黑超型格打扮瀟灑亮相，貫徹酷爆形象，惹現場粉絲瘋狂尖叫，他即揮手回應。

騷前問霆鋒JJ五月天意見

大會安排工作人員問預先設定的問題，心情不錯的周杰倫一臉輕鬆地回答。問到6月將於啟德體育園主場館舉行3場《嘉年華世界巡迴演唱會2025香港站》，他形容心情非常期待。對於外界反應熱烈，未知有沒有機會加場？周杰倫說：「知道有很多歌迷朋友都想來看演唱會，對我來說，如果可以加場當然好，但要視乎主辦方的安排。在我的演唱會前，謝霆鋒、林俊傑（JJ）及五月天都在這場館演出，可能待他們完成後，問一問他們對場館的意見。因為在不同地方表演，感覺也不一樣，挑選的歌曲也會不同，希望今次香港的演唱會，大家都可以玩得盡興。」至於演唱會造型方面，周杰倫明白有些歌手喜歡穿一套服裝完成整個騷，感覺簡單和輕鬆，但他為配合今次演出主題，預告會換不同的服裝亮相。

「演過賽車手已足夠」

日前在上海舉行世界一級方程式（F1）中國大獎賽，周杰倫與林志穎均出席兼合照。問是否有興趣加入賽車行列？周杰倫幽默說：「我就是賽車手藤原拓海（主演電影《頭文字D》角色），不過已經是很久以前的事。這次是去看賽車，只想感受一下賽車手的感覺，其實做真正賽車手真的很難，演過這類角色已經足夠。」

韓閃現兩分鐘不受訪

韓韶禧前日從韓國來港為出席今次活動，昨晚在10多名工作人員及保安開路下現身，粉絲甫見偶像即大聲歡呼。身穿黑色吊帶長裙的她狀態甚佳，一直保持笑容還不停揮手，又大派飛吻及擺出心心甫士，之後再跟品牌外籍高層Monika Figlewicz合照。由於公關事先表明她不會接受傳媒訪問，韓韶禧拍照完畢隨即進入店內，全程僅閃現約兩分鐘。

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