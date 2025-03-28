鄧兆尊爆女星劈腿6富豪意外懷孕 張慧儀遭影射嬲爆︰好好玩咩

【明報專訊】鄧兆尊早前在網台節目爆料，稱某女星同時與6名富豪交往後意外懷孕，富豪們不肯承認責任，各給女星100萬元了事，網民紛紛猜女星身分，令早年神隱一段日子後復出、並在單身情况下領養兒子的張慧儀成為嫌疑人之一。張慧儀近日接受鍾慧冰網上節目訪問，談到此事嬲爆說︰「有某人攞咗一張合照，粉絲就問阿鄧某某嗰個女星係邊個，佢就喺度寫張慧儀。那一刻我係非常之嬲！嚴重警告，不要再製造謠言！大家有無諗過，對嗰個小朋友係有幾大嘅影響！好好玩咩？好好笑咩呢啲嘢？」

張慧儀談到從馬來西亞參加選美後來港發展的往事，坦言年輕時性格較直和任性，加上外形惹火，衣著較性感，不少無綫同事最初不喜歡她，更用不好的字眼來形容。她在處境劇《真情》先後以「彩瑤」及「阿貴」角色出現，因「阿貴」的性感形象，獲王晶邀拍戲，卻成為離開無綫的導火線。她稱那時是無綫包薪藝員，接工作要藝員部批准；拍《強姦3》首次當電影女主角，亦是最大膽演出，拍攝後令無綫製作部好大迴響，說她在《真情》入屋，卻在出面拍大膽戲。她稱是公司同意接拍，覺得幾無辜。之後她跟公司意見不合，又不聽教，最後「分手」收場。

與盧慶輝拍拖 被分手感愕然

張慧儀拍《真情》與盧慶輝相戀約一年分手，稱當年是「被分手」，打擊好大。有日她在影樓影相，被全港記者call爆機，原來某君在《真情》記者會講跟她已分手，令她感愕然，因前一晚仍一齊拍拖食飯。那時對方不講原因，後來知道真相後，覺得不需再追究。她稱那段時間好難受，對方有自己的理由，現在已成家，她不想再提。

娛樂組