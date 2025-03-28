薛家燕義務撐慈善白內障手術計劃 難忘術前驚到失眠 祈禱求安心

【明報專訊】曾患白內障的薛家燕昨日義務出席「睛彩慈善基金」的白內障手術資助計劃發布會，以過來人講述接受手術經過和感受。怕痛的她自爆手術前一晚驚到失眠，整晚祈禱令自己安心，又叮囑醫生一定要滴麻醉眼藥水，做完手術讚歎現今科技先進，非常快捷兼無痛。薛家燕本月底75歲生日，表示生日願望兩女早日出嫁，不過明白她們享受單身生活，沒有催婚，最緊要囡囡開心。

記者：林蘊兒

由一群熱心公益的眼科醫生創立的慈善團體「睛彩慈善基金」，獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金，以及慈善家譚麥美燕合共捐出400萬元，推出「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助計劃，助低收入人士患者提供免費手術，希望為400隻眼除障。

睛彩慈善基金創會會長周伯展醫生和主席秦學瑩醫生、周大福醫療基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成等昨日出席記者會。周伯展醫生表示：「我們相信『一人復明，全家解困』，然而要解決社會問題，不止是政府責任，也需要社會上不同團體及有心人士群策群力，希望是次資助計劃能於社會中產生漣漪效應，喚起各界關注和支持。」

薛家燕提供手術前貼士

薛家燕（家燕姐）任職社工的孻女石耀珠認為是次活動很有意義，鼓勵母親落力支持。家燕姐會上講述早年曾患眼疾需動手術，要定期做眼科檢查，提醒長者不要諱疾忌醫，大談去年雙眼接受手術經過，自爆因太緊張，手術前一晚驚到失眠，整晚祈禱令自己安心，「平日自己動手化妝，發現畫眉時出現不對稱變『高低眉』，加上年紀大，看事物模糊不清，女兒勸我檢查眼睛，發現患白內障，去年雙眼接受手術」。

家燕姐自言很怕痛，手術前數次叮囑醫生，一定要幫她滴麻醉眼藥水，手術過程簡單，只需約15至20分鐘，非常快捷兼無痛，讚歎現今科技先進，「現在視力清晰，沒有遠視、黃斑病變和老花問題，可以陪乖孫閱讀圖書」。她以過來人提供貼士，「兩隻眼分開做手術，最好相隔一星期，手術前一晚記得要洗頭，避免手術後眼睛入水」。

「七公主」5月旅行賀60周年

家燕姐日前為品牌專門店任開幕禮嘉賓，獲負責人送贈10萬元大利市，她即場將利市全數捐出，關愛泰北貧困地區施予援手。昨日她又義務出席活動，表示希望盡力參與善事積福，幫助弱勢社群。

家燕姐本月30日75歲生日，生日願望兩女早日出嫁，不過明白現代女性享受單身生活，所以沒有催促她們，最緊要兩女開心。另外，「七公主」今年60周年紀念，家燕姐透露正等待成員之一的沈芝華5月從外地回港，相約所有成員一起去旅行。