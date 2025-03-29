鄧兆尊澄清「某女星」不是張慧儀 陳彥行支持女兒長大後入行

【明報專訊】鄧兆尊今年1月在網台節目爆料，指某女星曾同時與6名富豪交往後意外懷孕，富豪們都不肯承認責任，各給女星100萬元了事，令早年曾神隱一段日子後復出、並在單身情况下領養兒子的張慧儀成為嫌疑人之一。張慧儀對此嬲爆，近日在鍾慧冰網上節目斥責某人不要再製造謠言，對小朋友會有好大影響，這些事不好玩亦不好笑。

鄧：控制不到別人想什麼

鄧兆尊前晚與陳彥行到新城廣播接受薛家燕主持的《開心大派對》訪問，談及此事時，鄧兆尊澄清所指女星一定不是張慧儀，「叫她致電給我，我向她道歉！我沒有說是她，別人猜測是她也沒辦法，我控制不到別人想什麼」。

陳彥行去年被爆已為人母，女兒3歲大。她表示女人結婚生仔是幸福及平常的事，她與伴侶較為低調才沒公開，後來因接送女兒上學，被其他家長拍下照片令事件曝光，才於社交平台分享喜悅。她透露女兒正在家燕姐的藝術中心學唱歌、跳舞及話劇，對這方面有興趣，但未知有否天分，「如女兒將來有興趣入行，我會全力支持」。不過她希望女兒能做好兩手準備，「如果沒什麼前景，就不要浪費時間，不要像我，始終演藝事業不是腳踏實地的行業，要學一些專業知識，即使不能做演藝工作，也可從事其他行業」。她稱自己不是「虎媽」，只要女兒達到及格成績已滿意，自己做不到的事，不會強迫女兒完成。有傳她的另一半是黃子華司機？她說對方不是圈中人，形容是「圈外之外」，對私事打擾到黃子華不好意思。

記者：鍾偉茵