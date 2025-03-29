梁諾妍爆老公洪永城「紮咗」 蘇麗珊體驗湊仔辛苦不想生B

【明報專訊】梁諾妍擔任港台節目《跑者．愛也》主持，邀請蘇麗珊擔任其中一集嘉賓，昨日她們一邊拍節目、一邊跑步。梁諾妍表示老公洪永城間中有跑步，近期重拾打網球興趣，但自己太忙，難抽空夫妻對打，「見老公打波時有團火，但我要拍節目、打理生意、照顧女兒及跑步，可能要少睡一小時才能抽出時間」。

幼女士多啤梨痣要做幾次手術

幼女Beryl剛滿一歲，梁諾妍與洪永城日前帶同兩女兒到主題樂園慶祝，「Beryl左眼角的嬰兒血管瘤（俗稱士多啤梨痣）接受3次激光手術治療後仍未完全消除，醫生建議有耐性地做多幾次手術，紅印便會隨年紀逐漸退去」。

談到好友黃翠如日前誕下兒子，梁諾妍表示有探望翠如，讚初生BB輪廓鮮明五官精緻。梁諾妍有兩個女兒，有否計劃追個仔？她搞笑說：「他已經紮咗！是他自己說，要用橡筋紮。暫時兩個夠晒數，或者3年後你們再問我，可能有另一個答案。」

蘇麗珊之前參加越野跑賽事，覺得好玩但過程辛苦，特別是落山時要好小心，試過比賽途中不慎輕微拗柴，仍堅持完成賽事。她與男友施韋洛（Kenny）日前食飯慶祝拍拖5周年，感情穩定。

問到何時結婚？蘇麗珊稱與男友早有共識，「大家都想先專注工作，衝多兩年才計劃結婚。我原本很喜歡小朋友，但拍過一個節目，體驗照顧小朋友要花好多心機和時間，非常辛苦，令我改變主意不想生BB」。她現在自由身接工作，亦報讀編劇班，學習創作劇本，認為寫故事對演戲有些幫助。

記者：林蘊兒