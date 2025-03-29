【娛樂場】《你好，打劫！Reunion》 劫匪人質攻防戰

【明報專訊】劉德華擔任出品人的舞台劇《你好，打劫！》去年2月公演，由張達明執導，楊偉倫、麥沛東、魯文傑等主演，反應甚佳，並移師澳門演出。今年捲土重來，將於5月公演《你好，打劫！Reunion》，由舞台劇雙劇帝朱栢康、魯文傑聯手麥沛東，新加入女團COLLAR成員李芯駖，跟原有班底巢嘉倫、黎逸正等演出，朱栢謙及張志敏擔任導演。故事講述實習劫匪打劫銀行，卻挾持了非一般人質，為了逃脫，劫匪變人質，而人質反操控大局，在櫃枱前上演一場荒誕爆笑的攻防戰。

朱栢謙朱栢康首次合作舞台劇

朱栢謙與朱栢康兄弟首次合作舞台劇，一個幕後、一個幕前，哥哥朱栢謙笑稱感覺恐懼難搞，還怕弟弟在媽媽面前數他，不過他讚弟弟朱栢康是一個很出色的演員。朱栢康亦表示從哥哥身上學到不少東西，是自己的啟蒙老師。

朱栢康在《你好，打劫！Reunion》飾演上輯由楊偉倫扮演的劫匪角色，他看過楊偉倫的演出，笑稱以對方的演出作藍本，一於照抄可也！朱栢謙亦讚賞楊偉倫，「直程要跪拜！但總括來說，整體的觀感是最重要，相信今次這個團隊一定能將最精彩的呈現大家眼前」。朱栢康演出經驗豐富，每次都做足準備工夫，「今次這個角色思緒好複雜，而且哥哥朱栢謙一定不會這麽容易放過我，我要將角色處理得好深入先得，所以每次排練都要做足準備」。

李芯駖佩服前輩一秒入戲

李芯駖首次演出舞台劇，感恩能夠跟劇帝魯文傑與朱栢康合作，但同時要面對兩名超強對手，絕對招架不來，需要努力向前輩學習偷師，最大挑戰是要背一大堆台詞，更加要慎重處理自己的角色。她稱拍攝海報時已眼界大開，欣賞到前輩們可以一秒入戲，「從麥沛東與魯文傑身上，看見他們的專業，要笑就笑，要兇狠就馬上變面，我真的要集中精神，否則難以跟上他們」。

劉德華陪圍讀士氣大增

宣傳海報中6名主角穿著黑色西裝、禮服，在暗黑的燈光下型格登場。連日來一眾演員已積極排練，出品人劉德華亦到場陪大家圍讀，令士氣大增。