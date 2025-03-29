《混沌少年時》天才演員爭男配增勝算 「爸爸」史提芬嘉咸稱添食視乎收視

奧雲谷巴首先拍第3集，稱閉關兩周熟讀40頁紙劇本，但也得靠拍檔幫忙，譬如有一幕他打呵欠，其實是當日下午拍攝第2個take，真的感覺疲累的自然反應，演心理醫生的艾倫杜赫蒂立即隨機應變加對白。奧雲同時很了解角色，認為傑米只是普通少年，社交媒體的世界卻改變了他很多。

【明報專訊】講述13歲少年殺害女同學的《混沌少年時》，本月13日在影視串流平台Netflix上架，僅11天累計6630萬觀看次數，蟬聯英語節目收視冠軍，亦刷新英國劇在串流平台最多人收看紀錄，同時被看好可角逐今年9月的艾美獎最佳劇集、最佳男主角、男配角等獎項。英國《每日郵報》引述獎項預測網站Gold Derby數據及消息人士稱，Netflix計劃為扮演少年殺人犯的15歲天才演員奧雲谷巴（Owen Cooper）報名角逐最佳男配角，以增添勝算。劇中「爸爸」史提芬嘉咸（Stephen Graham）接受美媒Variety訪問，對於《混》劇會否開拍第2季，他稱要視乎收視數字，就算拍續集，也將會是全新故事。

現年15歲的奧雲谷巴來自英格蘭西北部沃靈頓一個基層家庭，該鎮位於港人熟悉的利物浦與曼徹斯特之間；奧雲的母親擔任護理員，父親則從事IT工作，他另外有兩名兄長，全部都跟演藝圈無關。身為英超球隊利物浦粉絲的奧雲，是沃靈頓地區球會U15成員，並一直希望成為職業足球員，幾年前開始對演戲產生興趣，並在曼徹斯特的演藝學校Drama MOB上課，透過自拍片段，在參與試鏡的500名男孩中脫穎而出。

試鏡片段曝光

全劇4集的《混沌少年時》，每集均一鏡到底拍攝；4集內容分別是13歲少年傑米清晨從家中被帶返警署受查，最後揭盅他涉嫌殺害女同學凱蒂；第2集警方到學校調查，第3集則是傑米與撰寫報告呈交法庭的心理醫生對手戲，以及最後一集傑米準備上庭受審，其父母及家姐的反應與感受。奧雲谷巴在第1及第3集出現，其中第3集更是他最早拍攝，一口戲演出近50分鐘包含各種情緒的戲分，據報單是劇本就有40頁對白。Netflix早前發放他試鏡片段及跟劇中飾演心理醫生的艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）一同受訪，已見其天賦，不少觀衆及影評人看完《混》劇，均稱讚他是天才演員，堪比當年的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），甚至羅拔狄尼路（Robert De Niro），認為他必成大器。對此奧雲在訪問中亦承認樂於擁有像里安納度般的事業，「我覺得他沒有拍過一部爛片」。事實上，《混》劇播出前，奧雲已被《超犀女王》女導演艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）賞識，邀請他演出《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）擔正的新《咆哮山莊》，扮演男主角積及伊洛迪（Jacob Elordi）的少年階段。

英國《每日郵報》引述追蹤各大頒獎禮成功機率的Gold Derby網站數據，指上周奧雲谷巴在有可能入圍角逐今年9月艾美獎最佳男主角的演員中，比《零日風暴》羅拔狄尼路更受歡迎；不過有消息人士稱Netflix方面正考慮讓奧雲報名角逐最佳男配角，戲分比他稍多的「爸爸」史提芬嘉咸則爭最佳男主角。報道指身兼編劇及監製的史提芬是全劇靈魂，而且在第1、2及第4集亮相，有力跟《企鵝》的大熱門哥連費路（Colin Farrell）一爭長短。若安排奧雲角逐男配角獎則會勝算大增，因目前在Gold Derby的男配大熱如《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》查維爾巴頓（Javier Bardem）和《模範愛侶》利夫舒華伯（Live Schreiber），氣勢都遜於他，要突圍應該較為容易，有望成為艾美獎史上最年輕男配角獎得主。

另一方面，史提芬嘉咸與太太兼製作公司合伙人漢娜和達斯（Hannah Walters）接受美媒Variety訪問，提及《混沌少年時》大受歡迎，兩人均表示受寵若驚；對於會否開拍第2季，史提芬稱有可能，但要視乎收視數字，而且就算拍也很可能會創作另一故事。漢娜表示樂於與Netflix再合作，不過應該不會拍《混》的前傳，或以一鏡到底拍攝方法再次發掘人性的故事。