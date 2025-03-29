【開箱】《夜魔俠：重生》 超英劇天花板 文戲武打皆精

【明報專訊】Marvel超級英雄劇集水準參差，前作如《秘密入侵》劣評如潮，新劇《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again）3月4日在影視串流平台Disney+上架，截稿前已推出6集，「爛番茄」影評網站給予87%高分，重返《洛基》系列水平。事實上，《夜魔俠》劇集早在2015年由Netflix製作並播出，內容跟Marvel電影宇宙（MCU）並無直接關聯，一連3季結束後，版權重返Marvel手上，主角查理葛斯（Charlie Cox）更先後客串《鷹眼》、《迴聲》、《變形女俠：律政英雌》及《蜘蛛俠：不戰無歸》等MCU作品，經過長時間鋪排，《夜魔俠：重生》終於跟MCU完全整合，觀眾亦可視為第4季繼續收看。

每個角色有人性化弱點

《夜魔俠：重生》沿用Netflix舊版的演員，除了飾演「夜魔俠」的查理葛斯和「金霸王」雲遜迪安菲奧（Vincent D'Onofrio），扮演另一超級英雄「制裁者」的尊賓尼多（Jon Bernthal）亦一併回歸，對於忠實粉絲來說，當然無任歡迎。故事仍以紐約為背景，任職律師的Matt Murdock（查理葛斯飾）公餘跟合伙人Foggy及秘書Karen到酒吧消遣，其間Foggy遭反派「靶眼」槍殺，Matt雖把兇手繩之於法，惜拍檔已返魂無術，他忍不住在天台嚎哭。這場戲不單把《夜魔俠》第3季和《夜魔俠：重生》串連起來，同時顯示超級英雄也有人性脆弱一面。

事隔一年，Matt仍未能放下喪友之痛，並把Foggy之死歸咎於自己執行私刑帶來的反效果，因此決定放下夜魔俠身分，僅以律師之名維持紐約治安；偏偏在此時候，宿敵「金霸王」Wilson Fisk（雲遜迪安菲奧飾）宣布競選紐約市長，把他的犯罪王國伸延至政界，Matt豈能坐視不理？夜魔俠勢必重出江湖，為劇本埋下第一個「重生」元素，至於另一個則是Fisk當選市長後，以為可以統一黑白兩道，大展拳腳。其實官僚制度繁複，綁手綁腳，加上婚姻不穩令他壓力爆煲，不難預計他將棄明投暗，重踏黑道霸主之路。

《夜魔俠》系列的動作戲一向有口碑，勝在拳拳到肉，拍出真實感覺；新劇亦不例外，首集Matt與靶眼在酒吧肉搏，過程幾乎一鏡到底，由地下打到上天台，直至兇手墮地為止，暴力意識比視覺效果更大膽。更重要的是，《夜魔俠：重生》並非單純的超級英雄與反派之間對決，每個角色都有人性化的弱點，強如縱橫黑白兩道的金霸王，也解不開夫妻間的死結，每次接受婚姻輔導，他都似有理說不清，跟他的霸氣姿態形成強烈對比。

沒有跟Netflix舊版切割

《夜魔俠：重生》文戲亦相當精彩，第2及第3集以法庭戲為主，畢竟Matt的正職是律師，落力為漫畫中的英雄角色「白虎」洗脫罪名，最後無罪釋放，以為正義可以透過法律伸張？第3集結尾迎來今季首個高潮，穿著另一英雄「制裁者」戰衣的神秘人，卻當街開槍把白虎擊斃，迫使Matt跟真正的制裁者Frank Castle（尊賓尼多飾）對質，同時帶出後者的悲慘過去，成為本劇第3個「重生」角色。

《夜魔俠：重生》回歸MCU並不等於它要跟Netflix舊版切割，相反兩者的牽絆才是忠實粉絲最渴望的歸屬感，從夜魔俠、金霸王、白虎、靶眼、制裁者等熟悉人物逐一登場，觀眾輕易投入劇情，難怪收視報捷，開播首5日已錄得750萬觀看次數，刷新Disney+今年新劇最高收視紀錄。值得一提的是，Foggy雖然在開場已遭槍殺，網民卻引述漫畫原著提到他曾詐死以參與保護證人的秘密行動，因此被解讀為《夜魔俠：重生》第2季將會「死而復生」的重要提示。