李國祥離世 終年60歲 周啟生證死訊：佢個肺有事

【明報專訊】1990年代憑歌曲《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》為人熟悉的歌手李國祥昨日突傳死訊，終年60歲。周啟生證實好友李國祥的死訊，透露兩人原本有合作計劃，可惜現在要等來生再續。據知李國祥在3月4日離世，喪禮於3月14日低調舉行，翌日（15日）家人在他的社交網上載灰濛濛的雲霧照，配上「Bye」，並以《餘情未了》的歌詞留言：「未讓這世界查覺 暗暗地記載」向塵世道別。

資深傳媒人翟浩然在「光與影的集體回憶」社交平台悼念李國祥，「多年沒見，噩耗來襲，就像一個朋友與我話別，無奈又無奈；低調的KC（李國祥），原來早在3月4日已離開人世，3月14日舉行火化儀式……」翟浩然提到李國祥社交網的最後留言，「未讓這世界查覺 暗暗地記載」正好切合KC的個性與作風，人世間走過這一回，到如今揮別塵緣，不需要驚動任何人，也不用帶走一片雲彩，在此留過足印就可以。

3．4離世 喪禮低調舉行

周啟生向傳媒證實李國祥死訊時表示，兩人一直有聯絡，是好朋友並且商討合作。李國祥曾透露喉嚨有嚴重問題，有類似腫瘤壓住，要做大手術。周啟生隨後亦在社交平台發文悼念，「又有一個好朋友突然離開。我同祥仔相識幾十年，佢係一個斯文貪靚，對朋友溫柔客氣嘅靚仔。幾個月前我廣州嘅音樂會，本來佢都會嚟撐場，忽然間收到佢嘅短訊話唔舒服，再三傾談之後，佢同我講話個肺有事，真係嚟得太突然。已經有計劃合作唱我作嘅新歌，演唱會我做佢嘅音樂總監，我同祥仔合唱新嘅作品……都要等來生再續！」

周：來生再續緣

周啟生又回覆網民稱，農曆新年時，他身在京都跟李國祥微信通話，當時對方表示會做手術，會好番，「我哋仲談大計，如何合作……我話會代佢向觀音祈福。估唔到如今陰陽相隔。我都係希望大家講啲李國祥嘅威水史，唔好講埋晒啲衰嘢！」

李國祥1989年參加第8屆新秀歌唱大賽奪「歌星特選獎」，其後簽約唱片公司，1991年出道，推出首張專輯《藍色Sha La La》，獲得該年度的「叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」。1993年李國祥推出歌曲《餘情未了》登上流行榜冠軍，人氣急升的他與倫永亮合唱《總有你鼓勵》，成為卡拉OK熱門點播合唱歌曲。兩首歌均贏得TVB《勁歌金曲》季選歌曲獎，李國祥的事業亦登上高峰。1996年，李國祥推出最後一張專輯《離愛出走》後約滿嘉音唱片。他在2000年後以翻唱歌曲、製作HiFi發燒唱片為主。

憑《餘情未了》爆紅

2015年，李國祥於麥花臣場館舉行入行多年來的首次個人演唱會《李國祥餘情未了演唱會》。翌年他公開同性戀者身分，透露與拍拖11年的男友分手。近年李國祥在廣東省一帶發展，前年擔任廣州一間傳媒公司的藝人總監。2023年他罕有露面，為龍婷於旺角麥花臣場館舉行的演唱會擔任嘉賓，兩人合唱《總有你鼓勵》。

娛樂組