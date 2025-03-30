【娛樂場】旨呈《生死音樂會》 用生命影響生命

【明報專訊】歌手旨呈去年應九龍殯儀館邀請，重陽節在殯儀館舉行一場音樂葬禮體驗《熟悉的音樂×不熟悉的葬禮》，以生死教育為主題，是次演出引起網民討論。今年清明節有《走先喇！音樂再告別式殯儀生死音樂會！》延續，場地搬到藝穗會，共演出5場，讓觀眾感受喪禮中的喜、怒、哀、樂、遺憾，至釋懷與放下，更重要是及時說愛。

經歷與別不同告別式

是次《生死音樂會》是生死教育的意義延續，旨呈解釋由於是出售門票形式，故不能在殯儀館舉行，搬到藝穗會不一樣的場地，仍有參與喪禮的感受，他會將殯儀館的布置搬上舞台，觀眾在台下有仰望的感覺，會感受在死亡盡頭，人是如何渺小。這個音樂葬禮體驗，集生死教育、葬禮及音樂會，讓參與者能夠跳出人生的既定框架，經歷與別不同的告別式。

盼觀眾將遺憾放下

旨呈提到上次的殯儀館音樂會，讓他最大啟發是每個人對喪禮有不同感受，有憤怒、哀傷、無奈及遺憾，亦有開心的，廣東話最能帶動不同情緒，他曾在社交媒體讓大家分享喪禮睇法，有人選徐小鳳的《喜氣洋洋》，也有人揀李蕙敏《你沒有好結果》，原來喪禮不單止懷念。他最想觀眾到場共同經歷不同情緒，「大家透過音樂會或分享正視自己的遺憾，每個人都有遺憾，抱住遺憾終老。曾經沒有盡力做好一件事，曾經沒有好好道別，或沒有跟自己好好講句多謝。大家搵到自己的遺憾，最後釋懷，一齊將遺感放下，繼續自己的人生，正如電影《破．地獄》所講『不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄』」。

5末期癌症患者任嘉賓

旨呈選《係咁先啦》（永別版）為今次音樂會主題曲，邀請了5名將面臨死亡的人擔任嘉賓，他們是末期癌症患者，不久於人世，音樂會上舉行生前喪禮，他們也會上台分享將走完人生路的感受。旨呈說：「是次音樂會的核心就是用生命影響生命，我用了很長時間邀請這5名嘉賓做這場生死分享，為人生作總結，屆時更會有生前喪禮，沒有人在音樂會這樣做，我並非要eye catching，是希望音樂會更有意義，生命影響生命，我哋要珍惜每個時刻、每個在身邊出現的人。」

旨呈早前坐靈車帶棺材落區，在旺角「靈車Busking」，他分享感受，稱原來香港人對靈車與棺材並非想像中忌諱。他最難忘是有人點唱姜濤的《Dear My Friend,》，對方分享自己是情緒病患者，曾萌生輕生念頭，每次是朋友與音樂給鼓勵，能繼續行落去。旨呈邀請對方上靈車坐，他唱《Dear My Friend,》，並送出音樂會門票，希望給他更多鼓勵。

場地：香港藝穗會

日期：4月4日晚上8時，4月5日至6日下午3時及晚上8時