金秀賢遭導演批評愈趨惡劣 新對話曝光 韓媒要求親回應

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸上月陳屍住所，終年24歲，其後她的遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」爆出她未成年跟金秀賢秘密拍拖6年，後者否認，澄清在女方成年後才展開戀情。前日「橫豎研究所」再公開聲稱是金賽綸高中二年級時跟金秀賢的手機通訊對話截圖，金秀賢所屬事務所Gold Medalist至今未有任何回應；有韓媒評論事件發酵多天，認為金秀賢應該親身回應，否則事件沒完沒了。另一方面，金秀賢主演的19禁電影《Real》導演之一李政燮日前在社交網發文，指金秀賢「應向逝者道歉」，又批評他沒變，而且愈來愈惡劣。

文：蘇珮欣

金賽綸遺屬日前舉行記者會，公開「雙金」2016年的曖昧對話截圖，力證女方15歲已跟金秀賢交往，後者所屬事務所Gold Medalist對此至今仍未回應。

YouTube頻道「橫豎研究所」前晚再公開聲稱是金賽綸就讀高中二年級時與金秀賢的手機對話紀錄。金秀賢向女方調情說：「我的衣服放在洗衣機，脫光衣服了，現在是《龍珠》（意指當中脫光衣服的經典鏡場面）。」據悉當時金秀賢正服兵役，「橫豎研究所」主持金世義又公開多段該時期的「雙金」對話截圖，金賽綸自言約傍晚6時返家，金秀賢稱「那別回家，來我這裏」；金賽綸即說「現在嗎？知道了」。另外，金秀賢當兵時休假，卻失約於金賽綸，後者向男方表達不滿，金秀賢認錯說「我錯了」。

韓媒昨評論事件發酵多天，認為金秀賢應該親自現身交代，否則沒完沒了。曾與金秀賢合演韓片《Real》的女團f(x)前成員Sulli，2019年10月自殺身亡，終年25歲，其胞兄透過社交媒體發文，稱傳聞金秀賢與Sulli的牀戲並未清楚寫明在劇本上，因此要求導演李沙朗及男主角金秀賢交代為何劇本沒有描述牀戲內容、拒讓Sulli使用替身原因，以及「替身因病缺場」是否真有其事。Gold Medalist稱在核實事件，至今未有回應。

李政燮促向「向逝者道歉」

當年《Real》本由李政燮執導，其後因與電影公司意見分歧，改由金秀賢的表哥李沙朗頂上導演之位。李政燮亦有關注金秀賢近日風波，包括日前透過社交媒體轉發帖文，暗示《Real》的爭議與自己無關，因後來已換導演，「拍攝內容與方向也發生變化」。李政燮其後再發帖，稱金秀賢應該「向逝者道歉」，又指他「一點都沒變」，而且變得更惡劣。

金秀賢雖然受到多方指摘，但其粉絲組織「金秀賢Gallery」昨發聲明力撐偶像，稱部分粉絲發言不代表他們的立場，組織會繼續支持金秀賢。另外，金秀賢有份演出男團BigBang隊長G-Dragon主持的MBC電視台綜藝節目《Good Day》，繼上周日（23日）停播後，今日（30日）會如常播出，MBC方面表示會盡量刪剪金秀賢的部分，但群體鏡頭可能無法避免他的出現。