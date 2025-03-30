【開箱】《猴》 死神來了 兩個只能活一個

【明報專訊】香港電影行業過去有所謂五窮六絕七翻身，五六月被視為淡季，要到暑假才旺起來，很多時低成本的恐怖片有機會在淡靜時刻突圍，不過當下影圈被形容為冰河期，「窮絕」的可能不止淡季，港產恐怖片又是否有生存空間？上周四在港上映的《猴》（The Monkey），改編自「驚慄小說大師」史提芬京（Stephen King）40多年前的同名短篇小說，由《長腿》（Longlegs）奧斯查堅斯（Osgood Perkins）執導，借一件邪惡玩具、一對孿生兄弟的複雜關係，大玩「死神來了」橋段，並非石破天驚，卻不無豐富想像，當中活力充沛，又有黑色幽默，而且成本不高，拍了約1000萬美元（約7800萬港元），全球收超過6200萬美元（約4.8億港元），才是香港電影值得借鏡的地方。

迪奧占士一人分飾兩角

《猴》講述孖生兄弟哈爾和比爾的父親突然離家出走，音訊全無，他們意外從父親「遺物」中發現一件舊玩具猴子，每當啓動發條，鼓聲響起，身邊親近的人就會發生連串駭人事故，而且毫無先兆，均當場慘死。為擺脫噩夢，兩人決定摧毁猴子。25年過去，哈爾和比爾不相往還，後者害怕猴子再次出現會傷害親人，所以跟兒子亦只維持每年見一次。此時比爾發現猴子又再出現遺害人間。

此片找來《生活割離術》亞當史葛（Adam Scott）及《魔戒》系列男主角伊力查活（Elijah Wood）客串，前者扮演哈爾兄弟的父親，伊力查則飾演比爾前妻的現任丈夫。《分歧者》男星迪奧占士（Theo James）片中一人分飾哈爾和比爾兩角，他外形不俗，出道多年直到拍了HBO《白蓮會2》和Netflix的《瘋狂紳士幫》才受到矚目。片中他戲分不算多，差不多中段才出場，前半其實講述哈爾和比爾的少年時期，由《鹿角男孩》基斯頓康費利（Christian Convery）擔正。

哈爾和比爾雖是孿生，但個性不一樣，前者較霸道，比爾則表面看來和順及好欺負。原著小說中主角並非孿生，只有哈爾一人，但雙生兒是很好利用的題材，《墮樂迷城》大衛哥倫堡（David Cronenberg）的名作《孽扣》便是寫一對孖生兄弟的複雜關係，並演變成驚慄結局。孿生兒總是有身分認同及互相競爭的問題，片中的哈爾和比爾也不例外，競逐母親的愛，成為兩人之間的心結，雙生相殺，最後兩個只能活一個，但生死並非主觀意願，而是由猴子來決定命運。

各種死法似《死神來了》

據報《死神來了》系列第6集《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）將於今年5月上映，此前先由《猴》來重溫《死》片的橋段。《猴》雖由《恐懼鬥室》溫子仁監製，但並非走後者的血腥驚嚇路線，反而導演奧斯查堅斯設計各種死法時，富有想像力，在割頭、觸電爆炸、活吞黃蜂群撐死等千奇百怪奪命方法之中，增添不少黑色幽默。

據報道史提芬京的原著小說，原由《月黑高飛》導演法蘭達拉邦（Frank Darabont）擁有電影版權，後者原定拍完《霧地異煞》就開鏡，結果不了了之，直到前年康城的賣片市場才宣布由新班底開拍。據悉原著中的猴子玩具是雙手敲鈸，但為免被指抄襲《反斗奇兵3》出現過同款玩具角色，於是把猴子敲鈸改為打鼓。

上映日期：3月27日