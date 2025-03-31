見面會讚港迷世一 Jisoo學講潮語「大癲」

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink早前宣布今年7月將舉行世界巡迴演唱會，不設香港站，不過成員Jisoo先行獨自來港，上周五（28日）、六（29日）於亞博舉行兩場粉絲見面會。前晚尾場，她穿藍色露肩連身裙登場跳唱快歌《earthquake》，之後獻唱其首張迷你專輯《AMORTAGE》歌曲，炒熱氣氛，並以廣東話打招呼道：「大家好，我係Jisoo，你們世一！」說罷豎起拇指讚好，透露首晚演出後，跟工作人員吃火鍋，食完充滿能量，還有飲港式奶茶和珍珠奶茶。

即場DIY裝飾專輯

問答環節時，Jisoo不忘宣傳親自設計的幸運玩偶「SHUMON」。司儀周子駒問到下一張專輯會否變成rapper？她稱暫時未有定案，會多嘗試不同類型音樂。說到人生中要揀出3件最重要的東西，她會選什麼？Jisoo說：「首選『BLINK（粉絲暱稱）』，感覺大家像家人般親密，由於我嗜吃，其次是火鍋和桃，最後是Blackpink。」她即場示範DIY裝飾專輯，並貼上奶茶、雪糕和爆谷等貼紙，還手繪SHUMON圖案。Jisoo又在鏡頭前玩「小魔術」，之後玩即影即有相，看到相片嫌不滿意，要求重拍，不過相機沒相紙。

承諾一定再來港

Jisoo即場學講廣東話潮語「好firm」、「大癲」，跟粉絲隔空玩遊戲，兩名女粉絲激動爆喊，她出言安慰。活動尾聲，Jisoo讚香港粉絲力量很澎湃，邀請全場大合唱《Flower》。安歌時，換了便裝的Jisoo行落台繞場一周與粉絲近距離接觸，不少觀眾離開坐位衝上前，引起少許混亂。她問大家玩得開不開心，然後呼籲全場一齊唱《earthquake》和跳舞，最後承諾：「香港，我一定會再回來！」粉絲大聲吶喊歡呼。

記者：林蘊兒