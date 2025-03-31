【娛樂場】《他鄉的煮人》 港人異地發揚香港味道

陳淽菁（左圖）為《他鄉的煮人》聲音導航，首集登場是在日本任港式料理餐廳的料理長Tommy（右圖）。

【明報專訊】HOY TV新節目《他鄉的煮人》，由陳淽菁聲音導航，帶領觀眾展開觸動心靈的舌尖旅程，走訪加拿大、澳洲、英國、日本、新加坡與馬來西亞，尋訪各地香港「煮人」以美食為筆觸，從一粒魚蛋到鮑參翅肚，由傳統粵菜到創新融合菜，描繪香港美食文化博大精深和迷人魅力。記錄香港「煮人」在他鄉生活，飲食文化、食材、廚房設備各有不同，面對種種挑戰，衝破難關，製作令人心動的香港味道。不論是大廚還是素人廚師，憑努力和堅持，身處外地，仍能嘗到家的味道。有香港廚師憑港式料理在外地獲米芝蓮星級肯定，另有大廚在傳統粵菜中加入創意，創出新派粵菜，吸引更多外國人品嘗；還有素人廚師憑創意和韌力，開設茶餐廳大受歡迎，店外大排長龍。一班「煮人」於他鄉追尋夢想，用酸甜苦辣書寫自己故事，不僅收穫事業成就，還有一班食客認可的笑容和同行欽佩目光，尋得生活的意義與滿足。

港式料理獲東京米芝蓮一星評級

《2024東京米芝蓮指南》獲一星評級的鴻禧港式料理餐廳料理長Tommy師傅（覃志光）打頭陣登場。不懂日文的他當年隻身到日本打拼，工作中認識到太太，落地生根建立家庭，育有分別14歲女兒和4歲兒子，回望過去，他說：「可以這樣說，來日本是人生最好的決定，無悔今生。無論工作、愛情、生活都完全改變了。」

Tommy回想25年前到日本在中餐館打工，其間認識一名很喜歡香港的客人，對方每年到香港旅遊三四次，2022年，這名客人開設鴻禧港式料理餐廳，邀Tommy助陣任料理長。他不負眾望，餐廳經營年多便獲米芝蓮一星評級，「如果是港式料理，在東京我是第一間拿米芝蓮」。鴻禧主打香港料理Omakase（廚師發辦），客人透過開放式廚房，看到師傅中式炒鑊功架和廚藝。

在新加坡被譽為「御廚」的曾鏡雄師傅（雄哥），做過很多國家元首的宴會，難忘新加坡建國總理李光耀80歲壽宴，他燉了一個花膠雞湯，壽星和賓客很喜歡，雄哥感幸運又開心。要接待政要名人，雄哥認為最重要抱平常心，「我覺得不要太過執著，想一些他沒吃過和很特別的東西，用平常心烹調，最重要是食物乾淨、衛生，出菜的程序要準，還有東西要夠熱，已經很好」。

倫敦茶餐廳 上菜速度貼近香港

年輕夫妻Ryan和Nicole在倫敦紅磚巷（Brick Lane）經營茶餐廳，二人非飲食業出身，因新冠疫情封城比較空閒，本來光顧的港式茶餐廳倒閉了，讓他們產生自己開茶餐廳的念頭。

夫妻一開始在市集擺攤檔、開Pop-up store，主要賣奶茶、西多士比較容易做的食物，直到現在擁有自己的茶餐廳，兩人形容是夢想成真，「能夠在這個空間有香港茶餐廳的卡位，有時與外國人講解一下食物，讓他們知道原來香港的用餐環境是這樣，現在出餐速度又表達到茶餐廳的節奏，完全達到我們當初想做的事」。

《他鄉的煮人》 3月31日起 逢周一至五晚8時半 HOY TV（77）播映