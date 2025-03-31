心理學家分析《混沌少年時》半份三文治象徵意義

【明報專訊】影視串流平台Netflix人氣劇《混沌少年時》上架逾兩周，熱度依然，劇中不少細節廣受討論；美國網媒Collider分析，第一集13歲少年傑米清晨在家中被警察拘捕時，看似無辜，還受驚撒尿，其實劇組已在陳設中暗藏提示。文中指警察闖入傑米房間時，他張開兩手，試圖掩蓋牆紙上的一道裂口，該道裂口看來可能由兇器造成，而第2集正是講述警方到學校查探兇器下落。

另一方面，第3集是傑米與《王冠》艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）扮演的心理學家布萊妮近50分鐘對手戲，後者需要評估傑米再向法庭呈交報告。布萊妮給傑米帶了半份芝士酸瓜三文治，而且不全然是他愛的配料，傑米就問了當中有沒有番茄與生菜。心理學家海格向娛樂新聞網站Tyla透露，這並非隨意舉動，「半份三文治，還包含傑米不喜歡的東西，可能是測試他反應的方式。傑米會推開它嗎？會為了禮貌而吃掉嗎？還是會對此發表評論？這些反應都提供了關於他性格的深入見解」。海格稱若他默默忍受而不抱怨，可能表明他有一種無力感，並且習慣於接受事情。海格表示如果傑米拒絕了這份三文治，「可能表達抗拒或企圖在幾乎無法控制的情况下表現出某種掌控的需求」。劇中他沒拒絕或批評該份三文治，也沒有即時進食，直到剖白了跟死者凱蒂的關係，他才咬了一口。

艾倫杜赫蒂受訪時表示，這一幕反映了布萊妮對傑米逐漸轉變的看法，「對於布萊妮而言，最令人心碎是最後，她不得不放下對這個男孩的所有期待。所有思緒湧上心頭，均透過這份三文治的象徵表達出來」。另外，也可解釋為什麽傑米離開房間後，布萊妮忍不住情緒爆發落淚。