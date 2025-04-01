金秀賢哭訴遺屬偽證索償6350萬 重申與金賽綸成年拍拖 記者會公開錄音否認追債

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸2月陳屍住所，終年24歲，遺屬3月透過YouTube頻道「橫豎研究所」揭發她15歲起跟金秀賢拍拖6年的證據，後者沉默21日後，昨天在律師陪同下舉行記者會，發表長約40分鐘聲明，哭訴聲稱他跟金賽綸成年後才交往，又公開事務所高層對話錄音，力證從未向女方追討7億韓圜（約370萬港元）欠債，更把手機通訊紀錄交給檢定機構做科學分析，藉以揭穿遺屬偽造證據，現已入稟控告對方誹謗，並索償120億韓圜（約6350萬港元），最後第三度鞠躬道歉才離場。

「橫豎研究所」主持金世義3月10日開始，以金賽綸遺屬代表身分連日網上直播，聲稱她自15歲開始跟金秀賢拍拖，又公開二人親吻合照、軍中情書，以及手機通訊截圖等證據。金秀賢一度透過事務所Gold Medalist否認戀情，其後改口稱二人在2019年夏天到2020年秋天，即金賽綸年滿19歲才交往，但拍拖一年便分手。另外，該頻道又指事務所兩度發出律師信，強迫因醉駕而停工的金賽綸償還7億韓圜違約金，女方無力支付，最終走上絕路。

自稱懦弱 為《淚》劇拒認拍拖

受到戀童及追債等醜聞影響的金秀賢，《淚之女王》暖男形象崩壞，多家廣告商隨即割席，新劇《山寨人生》亦播出無期，就連客串男團Big Bang隊長G-Dragon主持的綜藝節目《Good Day》也遭波及，刪剪所有金秀賢鏡頭才可繼續播放。為了平息風波，Gold Medalist宣布金秀賢昨日下午在首爾的酒店舉行記者會，親自回應負面報道，但因事件已進入法律程序，因此他不便回答記者提問。

穿著全黑西裝的金秀賢一臉憔悴昨步入會場，數十記者鎂光燈閃個不停，他先向在場傳媒鞠躬致歉，然後正式發言：「首先，我為最近發生事件導致很多人受苦而感到抱歉，並為逝者（他全程未提金賽綸名字，改以「逝者」代替）不得安息而表示遺憾。」隨即為一度否認戀情解畫。事緣金賽綸去年在《淚之女王》播出期間，突然透過社交媒體上載她跟金秀賢親暱貼面合照，事後迅速刪除，男方亦否認拍拖，最後緋聞不了了之。金秀賢昨日解釋：「作為劇集主角，我有很多事情需要兼顧，如果我承認數年前跟某人拍拖，將會出現什麼後果？對於跟我一起工作的台前幕後、製作公司，甚至他們的家屬會有什麼影響？每當『藝人金秀賢』和『常人金秀賢』身分發生衝突的時候，我總是先顧慮『藝人金秀賢』一方，因為我別無選擇。」他承認性格懦弱，但屬個人取向，就算大家要批評他，亦會默然接受。

稱手機已交檢測證清白 暫別幕前

跟事務所早前發表聲明一樣，金秀賢聲稱從沒跟未成年的金賽綸拍拖，「正如大多數情侶，分手後甚少保持聯絡，尤其我倆都是藝人，隸屬同一事務所。以我所知，逝者發生醉駕事件時，正跟他人約會，我更難以接觸對方……然而遺屬說是我逼死她，強迫我去承認一些我從未做過的事」，令他難以接受。

金秀賢愈說愈激動，哭訴遺屬透過「橫豎研究所」頻道公開金賽綸的手機通訊對話截圖，包括聲稱來自2016年及18年的信息，藉以把他誣陷成「戀童癖」，其實截圖來自逝者與其他人的對話，與他並無關係，事務所已把他在2016、2018及今年的手機通訊內容，交予檢測機構做科學分析，結果證明他是清白。金秀賢要求遺屬同樣交出手機，讓司法部門調查，一同核實真偽。

「橫豎研究所」又指金秀賢透過事務所Gold Medalist向醉駕後停工的金賽綸追討7億韓圜（約370萬港元）違約金，更先後兩度發出律師信，藉以向失業的她追債，成為壓毁她的最後一根稻草。金秀賢代表律師在會上公開金賽綸脫離Gold Medalist後，她的新舊事務所高層對話錄音，證明新公司已知悉有關律師信只是「例行手續」，並向金賽綸表明舊東家不會追債，着她毋庸擔心。

記者會結束前，金秀賢一方表明以誹謗為由，入稟首爾中央地方法院控告金賽綸遺屬、自稱是「姨母」的爆料者，以及「橫豎研究所」負責人等索償120億韓圜（約6350萬港元）；另一方面，在事件水落石出前，他將暫別幕前，直至清白才考慮復出，「我可以接受任何批評，但沒有做過的事，我一定會證明沒做過，我想向所有仍然相信金秀賢的人表明這一點，謝謝大家」。

據稱金賽綸未成年拍拖照續曝光

「橫豎研究所」主持金世義昨晚如常開直播，對金秀賢提告不以為然，更出言挑釁：「索償120億？我才不怕，已跟遺屬表明會戰鬥至最後一刻。」又指金秀賢的手機通訊對話分析結果並不可信。頻道公開一段長約19秒的影片，聲稱金賽綸在2018年6月20日拍攝，當時金秀賢正服兵役，放假期間到女方家中品嘗辣雞湯，桌上更放有燒酒和酒杯，令人懷疑他跟未成年少女一起喝酒。另一短片則拍於翌日中午，二人在唱卡拉OK，金世義質疑金秀賢在香閨過夜，然後繼續吃喝玩樂。除此之外，頻道亦上載二人一起滑雪的合照，以及聲稱是金秀賢為女友拍下的「牀照」，只見金賽綸獨自睡覺，但未有標明日期。

雖然金秀賢受盡千夫所指，社交媒體Instagram更現脫粉潮，醜聞曝光至今已流失超過100萬追隨者，但部分粉絲依然不離不棄，昨日在記者會舉行的酒店附近，有粉絲租用應援車停泊，並展示金秀賢照片及「我們永遠支持他」、「愛會戰勝仇恨」等標語；另外，也有粉絲在社交媒體貼文並附上#WeStandwithKimSooHyun標籤，為偶像打氣。