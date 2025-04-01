《贖夢》張家輝領軍謝票逾40場 喜見觀眾克服驚嚇片心魔

【明報專訊】張家輝自編自導自演新作《贖夢》上月27日上映，連續4天成為票房冠軍，截至前天（周日）票房收逾337萬元。張家輝過去周末率領演員劉俊謙、朱晨麗、許恩怡等四出謝票逾40場，雖然有點疲累，但開心與觀眾近距離分享觀後感。

開畫4日票房逾337萬

張家輝表示觀眾入場看得投入，是他們最想看見的畫面，「有名觀眾看了兩次，克服看驚嚇片的恐懼；也有一對男女朋友，女的看了幾分鐘因感驚嚇離場，事後被看完全場的男友笑膽小；也有觀眾看得緊張倒瀉爆谷，都是看得投入的反應。這部電影不是嚇人鬼片，只是題材上有驚嚇元素配合，但度數不高，不想大家驚被嚇怕而抗拒看這類電影」。他表示想讓更多觀眾入場，看到他們拍這部電影的心思和誠意，很開心見到有觀眾衝破自己，買飛入場看兩次，克服心魔。

粉絲查紅館檔期建議開騷

謝票期間觀眾反應熱烈，劉俊謙跟幸運粉絲溫馨抱抱。有粉絲用紙牌手寫對張家輝的欣賞和愛意，公開表白心聲，「鑽石與黃金，不及我對家輝真誠與真心」，令張家輝甜入心，上前握手道謝。張家輝與劉俊謙又預告已找相關人士幫忙，盡快聯絡蔡辛強和文醫生（戲中張家輝與劉俊謙飾演角色）現身戲院，跟大家分享自身經歷。

張家輝唱片尾歌，一眾粉絲主動為他查紅館檔期，發現6月有9天檔期空着，建議他開演唱會。張家輝說：「都可以試吓，到時我應該要定期練歌，但近排我唱歌唱得太多，喉嚨有繭，要先休息才作打算。」

娛樂組

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