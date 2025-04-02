《三命》監製朱淑儀撐杜琪峯鬧人有理 編審何靜怡：被ban橋10次是閒事

【明報專訊】杜琪峯（杜sir）旗下「銀河映像」與MakerVille合作12集電視劇《三命》，由杜sir、游乃海及朱淑儀擔任監製，導演黃偉傑、張家傑及李子俊，還有編審何靜怡，幕後班底陣容鼎盛。朱淑儀受訪稱熟悉杜sir的脾氣，「他不是有精神病！不是有躁狂症！他每次鬧人都有道理」。《殺出個黃昏》編劇何靜怡慶幸跟大師杜sir一起度橋，被對方ban橋10次是閒事，反而信心逐步增強。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《三命》以電影手法拍攝，包含奇幻、懸疑、驚險不同元素，詮釋「命運與抉擇」的主題，故事圍繞主角駱澤信（蘇家樂演青年版、陳國邦演中年版）橫跨60年的人生歷程中，三條命運線在平行時空互相交錯，演繹三種選擇、三段人生、三個結局，因不同取捨引起的蝴蝶效應，亦可理解成同時追看三部燒腦劇，打破一般電視劇的單一鋪排格局。

疫下開拍面對大挑戰

銀河映像行政總裁、《三命》監製朱淑儀稱杜sir如她的師公一樣，自己年輕時在電視台學習基本功，之後投身影圈，累積多年製作經驗，卻從未擔任電視劇監製，相隔多年後重新學習拍劇，想不到頭炮作品《三命》要面對史無前例的挑戰，「以前拍劇多數是30集或40集，現在濃縮為12集的『精裝版』，很有以前電視電影的感覺，需捉緊節奏。劇集於2021年6月開拍，正值疫情，最大困難是很多情况難以掌控，如場地要在14日前申請，又有限聚令和隔離政策，直接影響拍攝進度和增加額外負擔」。

拍完補戲成慣常模式

杜sir出名要求高，務求做到盡善盡美，「拍完補戲」變成慣常模式，導致超支。朱淑儀自覺監製表現不及格，「因疫情難一氣呵成拍攝，好多時拍吓又停吓。我跟杜sir工作26年，很少見他每日準時到剪接室監督，最長試過坐足10小時。因為花大量時間剪接，令後期工作拖長，剪完他發覺有不滿意地方便要補拍。可能因今次是銀河映像的第一套電視劇，杜sir是主創核心又是大師級導演，要達到他的要求並不容易，所以他就親自落場，聯同3名導演一齊補戲，營造一股團結力量」。此劇由2021年開拍，至2023年完成補戲，付出的人力、物力與心機超越一般港劇。

雖然製作班底全屬精英，但收視成績不由他們控制，現時觀眾口味亦難以預測。朱淑儀沒感壓力或擔心，相信只要做好分內事，尊重整個製作便可以。提到影視串流平台也推出自家製作劇集，有否擔心被觀眾拿來比較？朱淑儀認為比較是必然，「我們需要參考其他不同地區的作品，留意有什麼值得學習，才不會重複犯錯。在批評別人的同時，也要接受別人的意見，任何行業有競爭才有進步，應該互相學習交流」。

「杜sir不是有精神病」

提到杜sir在片場出名惡，常出言責罵。朱淑儀撐對方是對事不對人，近10年火氣亦收斂，「杜sir不是有精神病！不是有躁狂症！他每次鬧人都有道理，當事人能否感受到是另一回事。他有時因沒有耐性，才會用比較勞氣的方式表達，例如說『點解你會咁蠢？』他通常不會將整件事的起承轉合教你一次，我們好多時候都是估估吓，若估不中他的意思又要扮醒目，然後再重複犯錯，那麼被罵是必然的。當杜sir不講粗口、不兇狠責罵你已經當贏！別奢望他會讚你」。朱淑儀認為被罵時先要反思自己有沒有過失或做得不夠，她透露以往有不少跟杜sir開工的副導演，工作時被罵到失去自尊，甚至被罵到喊，但這班徒弟依然服從和尊敬師父，對他心服口服。

三條命運線與編審有關連

何靜怡5年前曾為無綫劇《香港愛情故事》任編審，獲不少觀眾好評；電影方面，憑《殺出個黃昏》奪電影評論學會大獎最佳編劇。她講解《三命》的創作意念，部分是來自電影《命案》的延續，同以命運為題材，「杜sir向我提過《Sliding Doors》（緣份兩面睇）及《Blind Chance》（盲打誤撞）都是講命運的電影，圍繞一個人遇上不同的事便步向不同命運的故事。他提議由我寫，然後再加入他意見，劇中主角有三條命運線，就是公務員、漫畫家及黑社會中人，當中背景設定跟我有少許關連」。

何靜怡出身於普通家庭，父母期望女兒有穩定工作，最好加入港台當公務員，但她自知現實做不到；當寫主角揀黑社會這條路時，原來是她曾幻想成為洪興十三妹；最近似她的是漫畫家，因角色與她同樣喜歡創作，「劇名是講what if，就是如果揀了一條路，之後又會不會後悔？人只可活一次，劇中主角就有三次機會，創作意念背後就是提醒人要『活在當下』的信息」。她稱信命，卻沒有妥協，選擇逆天而行做電影編劇。眼見朋友生活安定，但朋友亦羨慕她有工作自由，這是大家的取捨，既然條路決定了，就好好欣賞沿途風景。

故事創作要新鮮合理好看

何靜怡形容目前工作如同加入「聖壇」，過程是戰戰兢兢擔心被炒魷，但幸運每日跟大師（杜sir）一起度橋獲益良多，「度橋給杜sir，被ban橋10次是閒事，當然有少許不開心，但沒被罵，「他會告訴我要修改的地方，因此未有打擊我信心，當符合他的要求時，就好有滿足感。以前在舊公司日日度橋，隨時都可以想到A、B、C、D餐出來，因已經做慣，有固定模式。杜sir是相反，他就是不要重複，要一些人哋未拍過，新鮮得來又合理，而且要好看的東西。創作過程中他不設界限，有空間任我們發揮。故事中他改得最多是黑社會那條線，可能跟他拍此類題材多有關」。

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