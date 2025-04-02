曬王青霞410封情信 李龍基稱獄中求婚成功

【明報專訊】李龍基昨日為節目《奇情谷》擔任嘉賓，帶了一大箱未婚妻王青霞（Chris）在獄中寫給他的情信到場，他說：「共有410封，由入獄開始寫，亦是她抒發情感一種方式，我樂於見到她寫信。」問信中可有令他感動到喊的內容，他哽咽道：「有！有講到我們之前一齊聽音樂，每次聽到我唱英文老歌《My Way》都喊，現在得我一個人，又睇到她寫呢啲嘢，有點傷感；我初初有孤單感覺，好彩身邊好多朋友開解我，後來才開朗一點。」他稱有回信給Chris，令她個心定一點，「她擔心我不要她，所以我也寫信表明心迹及報告行程，讓她不用擔心」。

不介意被稱爺孫戀 婚禮不大搞

李龍基認為與未婚妻的愛情故事十分奇情，稱事件曾成為熱搜第3位，但不覺是好事，「只是男歡女愛啫！可能我們的年齡相差太遠，吸引眼球，其實我不介意被稱『爺孫戀』，事實相差好多年，但好介意被講到離經叛道及生安白造」。他預了上節目會被要求爆私隱，自認行得正企得正，無事不可對人言。他透露已在監獄向未婚妻求婚成功，「我問她是否仍需考慮結婚？她稱『不再考慮，嫁！』我未買戒指，等她出來先，已應承她一出來盡快辦手續，她會得到一個真真正正的名分，李太！我們沒代溝，相信自己找到了一個right woman，已決定婚禮不會大搞，註冊後與三五知己在內地食餐飯就算」。

吳若希：鍾意與網民正面抽擊

吳若希稱監製提議邀李龍基任嘉賓，也認為忘年戀是好話題，加上對方與未婚妻的新聞很有熱度，聽聞有網紅黐了這個熱度賺了30萬元，她也希望節目可去到30點；又大讚李龍基好玩得，是非常好的前輩，「我想問他點解原諒欺騙自己的伴侶，假設老公呃我，我一定好嬲，好想汲取他的經驗，若將來知道老公呃我，如何能放下？」她稱嫁了大她逾5年的老公，見節目稿指年紀相差5年的夫妻特別易離婚，「所以我都好緊張，結婚8年，我這個溫柔太太，好少發現老公講大話，我不用管住老公，因一街都是線人」。吳若希最近經常在網上留言，自嘲「網癮少婦」，亦在麥美恩的發文留言。問到對麥美恩疑被幕後爆無禮貌有何睇法？她說：「見好多朋友撐她，相信她人品不差，雖然大家不是很熟，不過我們都有個好處，就是鍾意與網民正面抽擊。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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