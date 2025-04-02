森文迪斯4部《披頭四》將同期上映 保羅麥斯卡演保羅麥卡尼

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon周一（31日）在拉斯維加斯開鑼，眾多新片計劃中最矚目是《美麗有罪》金像導演森文迪斯（Sam Mendes）宣布開拍英國傳奇樂隊披頭四（The Beatles）的傳記片，除了介紹《帝國驕雄II》保羅麥斯卡（Paul Mescal）等4名男星扮演披頭四外，又表示會一口氣拍4部電影，換句話說，披頭四的4名成員將各有一齣專屬作品，預計至少拍1年，而且會一口氣在2028年4月上映。

約翰連儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、佐治夏里遜（George Harrison）及靈高史達（Ringo Starr）組成的搖滾樂隊披頭四，1960年代紅遍全球，名曲無數，影響幾個世代的音樂人；不過約翰連儂英年早逝，佐治夏里遜於2001年病故，只剩保羅和靈高仍在世。前日CinemaCon上，森文迪斯首次帶同分別扮演「約翰連儂」的《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）、「保羅麥卡尼」保羅麥斯卡、「佐治夏里遜」《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn），以及「靈高史達」《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）會見傳媒，又發放了4人的造型照。4男均來自英格蘭或愛爾蘭，保羅和巴利更先後獲奧斯卡最佳男主角與男配角提名，祖瑟夫和哈里斯亦有一定知名度。

曾執導《1917：逆戰救兵》、《新鐵金剛：智破天凶城》的森文迪斯表示，披頭四傳記片命名為《The Beatles–A Four-Film Cinematic Event》，是一部適合沉浸式追看的作品。森文迪斯表示渴望把披頭四的故事搬上大銀幕已久，但不想拍成迷你劇，若只拍成一部電影又恐怕內容太多講不完，因而想到從每名成員的角度拍一部電影，由他們從利物浦崛起，到成為現象級偉大樂隊的經過；換句話說，將拍成4部電影，美媒形容為影史上的一大賭注。不過森文迪斯強調，「也是一個更深入了解他們的機會」。4片預計拍攝1年，並於2028年4月上映，但森文迪斯未有透露4片同時開畫，還是會分開公映。此片亦將會是首次有關披頭四的劇情片獲准使用他們的金曲如《Let It Be》、《Strawberry Fields》等。

《功夫夢》成龍無到場

CinemaCon前日還有5月底上映的《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）劇組現身，不過主角之一成龍未有到場，只有原裝《龍威小子》主角賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）和今次擔正的《西遊ABC》男星王璞存（Ben Wang）現身，介紹最新預告片。賴夫表示能在《功》片再次演繹Daniel一角深感榮幸。王璞存則在《功》片扮演功夫神童李風，講述他隨母親從北京搬到紐約，以為可以安靜地適應新生活，但一場意想不到的空手道比賽，將他推向了命運的十字路口。

《蜘蛛俠4》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）現身CinemaCon，發放扮演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）片段，公開新片名為《Brand New Day》，「很多謝大家的支持，此片是一個新開始」。電影預計明年7月31日上映。曾拍過《尚氣與十環幫傳奇》的達斯廷形容新片是「前所未見的旅程」；又自言一直是「蜘蛛俠」的粉絲，覺得角色既複雜又幽默。動畫《Spider-Man: Beyond the SpiderVerse》亦釋出首支預告片，並將於2027年6月公映。

《心靈築動》美籍韓裔名田高梧執導的《A Big Bold Beautiful Journey》，由《Barbie芭比》瑪歌羅比（ Margot Robbie）與《企鵝》哥連費路（Colin Farrell ）合演，在CinemaCon發放的片段中，可見瑪歌的座駕壞掉，路過的哥連上前幫忙並接載她，兩人之後又一起散步，瑪歌稱「可能最後我會傷害你」，哥連回答：「或者是我傷害你」。名田高梧表示此片很依賴兩名主角，他們亦交出高水準演出，此片預計今年9月中上映。

丹尼波爾稱沒錢拍《28年後3》

《鯨》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）帶來新片《Caught Stealing》，由《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）主演，講述1990年代的紐約市，一名前棒球員被迫捲入地下世界的生存之戰，預計今年8月底開畫。據悉此片與戴倫過往電影風格很不一樣，「我想做一部簡單好玩的電影」，所以選擇把故事背景設定為911前的紐約。

另一方面，索尼影業CEO湯羅夫曼（Tom Rothman）前日亦揭曉《28年後》（28 Years Later）最新動向。此片金像獎導演丹尼波爾（Danny Boyle）再次與編劇雅歷士加蘭（Alex Garland）聯手，《最後絕鬥》祖迪高瑪（Jodie Comer）、《殺手列車》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）主演，《奧本海默》奧斯卡影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）監製兼客串。距離前作《28週後》相隔近20年，丹尼波爾不改幽默本色，「這28年我好像什麼都沒學會」。會上又放映了該片的最新預告，續集《28 Years Later: The Bone Temple》則改由《Marvel隊長2》妮雅達歌斯塔（Nia DaCosta）執導。其實《28年後》計劃拍三部曲，不過丹尼表示索尼影業財政上只支持首兩部電影，第三部的命運會如何還未明確，因此呼籲戲院商支持首兩部《28年後》，讓他有機會完成第三部曲。