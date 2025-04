森文迪斯4部《披頭四》將同期上映 保羅麥斯卡演保羅麥卡尼

next

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon周一(31日)在拉斯維加斯開鑼,眾多新片計劃中最矚目是《美麗有罪》金像導演森文迪斯(Sam Mendes)宣布開拍英國傳奇樂隊披頭四(The Beatles)的傳記片,除了介紹《帝國驕雄II》保羅麥斯卡(Paul Mescal)等4名男星扮演披頭四外,又表示會一口氣拍4部電影,換句話說,披頭四的4名成員將各有一齣專屬作品,預計至少拍1年,而且會一口氣在2028年4月上映。

約翰連儂(John Lennon)、保羅麥卡尼(Paul McCartney)、佐治夏里遜(George Harrison)及靈高史達(Ringo Starr)組成的搖滾樂隊披頭四,1960年代紅遍全球,名曲無數,影響幾個世代的音樂人;不過約翰連儂英年早逝,佐治夏里遜於2001年病故,只剩保羅和靈高仍在世。前日CinemaCon上,森文迪斯首次帶同分別扮演「約翰連儂」的《皇家特工:第一任務》哈里斯狄更遜(Harris Dickinson)、「保羅麥卡尼」保羅麥斯卡、「佐治夏里遜」《怪奇物語4》祖瑟夫奎因(Joseph Quinn),以及「靈高史達」《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢(Barry Keoghan)會見傳媒,又發放了4人的造型照。4男均來自英格蘭或愛爾蘭,保羅和巴利更先後獲奧斯卡最佳男主角與男配角提名,祖瑟夫和哈里斯亦有一定知名度。

曾執導《1917:逆戰救兵》、《新鐵金剛:智破天凶城》的森文迪斯表示,披頭四傳記片命名為《The Beatles–A Four-Film Cinematic Event》,是一部適合沉浸式追看的作品。森文迪斯表示渴望把披頭四的故事搬上大銀幕已久,但不想拍成迷你劇,若只拍成一部電影又恐怕內容太多講不完,因而想到從每名成員的角度拍一部電影,由他們從利物浦崛起,到成為現象級偉大樂隊的經過;換句話說,將拍成4部電影,美媒形容為影史上的一大賭注。不過森文迪斯強調,「也是一個更深入了解他們的機會」。4片預計拍攝1年,並於2028年4月上映,但森文迪斯未有透露4片同時開畫,還是會分開公映。此片亦將會是首次有關披頭四的劇情片獲准使用他們的金曲如《Let It Be》、《Strawberry Fields》等。

《功夫夢》成龍無到場

CinemaCon前日還有5月底上映的《功夫夢:傳奇少年》(Karate Kid: Legends)劇組現身,不過主角之一成龍未有到場,只有原裝《龍威小子》主角賴夫馬奇奧(Ralph Macchio)和今次擔正的《西遊ABC》男星王璞存(Ben Wang)現身,介紹最新預告片。賴夫表示能在《功》片再次演繹Daniel一角深感榮幸。王璞存則在《功》片扮演功夫神童李風,講述他隨母親從北京搬到紐約,以為可以安靜地適應新生活,但一場意想不到的空手道比賽,將他推向了命運的十字路口。

《蜘蛛俠4》導演達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)現身CinemaCon,發放扮演蜘蛛俠的湯賀蘭(Tom Holland)片段,公開新片名為《Brand New Day》,「很多謝大家的支持,此片是一個新開始」。電影預計明年7月31日上映。曾拍過《尚氣與十環幫傳奇》的達斯廷形容新片是「前所未見的旅程」;又自言一直是「蜘蛛俠」的粉絲,覺得角色既複雜又幽默。動畫《Spider-Man: Beyond the SpiderVerse》亦釋出首支預告片,並將於2027年6月公映。

《心靈築動》美籍韓裔名田高梧執導的《A Big Bold Beautiful Journey》,由《Barbie芭比》瑪歌羅比( Margot Robbie)與《企鵝》哥連費路(Colin Farrell )合演,在CinemaCon發放的片段中,可見瑪歌的座駕壞掉,路過的哥連上前幫忙並接載她,兩人之後又一起散步,瑪歌稱「可能最後我會傷害你」,哥連回答:「或者是我傷害你」。名田高梧表示此片很依賴兩名主角,他們亦交出高水準演出,此片預計今年9月中上映。

丹尼波爾稱沒錢拍《28年後3》

《鯨》導演戴倫阿羅諾夫斯基(Darren Aronofsky)帶來新片《Caught Stealing》,由《貓王》奧斯汀畢拿(Austin Butler)主演,講述1990年代的紐約市,一名前棒球員被迫捲入地下世界的生存之戰,預計今年8月底開畫。據悉此片與戴倫過往電影風格很不一樣,「我想做一部簡單好玩的電影」,所以選擇把故事背景設定為911前的紐約。

另一方面,索尼影業CEO湯羅夫曼(Tom Rothman)前日亦揭曉《28年後》(28 Years Later)最新動向。此片金像獎導演丹尼波爾(Danny Boyle)再次與編劇雅歷士加蘭(Alex Garland)聯手,《最後絕鬥》祖迪高瑪(Jodie Comer)、《殺手列車》艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)及《教宗選戰》賴夫費恩斯(Ralph Fiennes)主演,《奧本海默》奧斯卡影帝施利安梅菲(Cillian Murphy)監製兼客串。距離前作《28週後》相隔近20年,丹尼波爾不改幽默本色,「這28年我好像什麼都沒學會」。會上又放映了該片的最新預告,續集《28 Years Later: The Bone Temple》則改由《Marvel隊長2》妮雅達歌斯塔(Nia DaCosta)執導。其實《28年後》計劃拍三部曲,不過丹尼表示索尼影業財政上只支持首兩部電影,第三部的命運會如何還未明確,因此呼籲戲院商支持首兩部《28年後》,讓他有機會完成第三部曲。