金秀賢拒認未成年戀情 民眾要求修例嚴懲性罪犯

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸2月陳屍住所，終年24歲，遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」連日公開她15歲已跟《淚之女王》金秀賢拍拖的證據，要求後者承認戀情，並為迫使女方在停工期間償還7億韓圜（約370萬港元）債務一事道歉。金秀賢沉默21日後，前日終於舉行記者會逐一反駁遺屬，批評對方偽造手機通訊對話截圖，為他冠上「戀童癖」污名，決定入稟控告遺屬和「橫豎研究所」誹謗，首爾中央地方法院已經受理，由於控方索償金額高達120億韓圜（約6350萬港元），預計法庭將會安排3名法官審理。

據韓媒報道，記者會似乎未能平息風波，金秀賢自稱跟金賽綸19歲才拍拖，更激起民眾透過青瓦台請願網站要求設立「金秀賢防止法」，對於保障未成年人遭性侵的年齡範圍，由目前的「13歲以上16歲以下」上調至19歲以下青少年亦適用；強姦罰則亦由2年以上有期徒刑增至5年以上，以收阻嚇之效，首日已有2.1萬人聯署支持。另一方面，早前有網民抗議串流平台Disney+計劃4月播放金秀賢主演的新劇《山寨人生》，該平台在上月21日回應「節目已暫停上架」，昨日回覆網民電郵查詢已改稱「節目不在本平台播放的計劃中」。假如《山寨人生》因金秀賢的醜聞而胎死腹中，以一連兩季劇集製作費高達600億韓圜（約3.2億港元）計算，金秀賢恐怕要賠償兩至3倍違約金，總額高達1200億至1800億韓圜（約6.4億至9.6億港元）。

除了金賽綸遺屬連日「炮轟」外，曾跟金秀賢合演韓片《Real》的女團f(x)前成員Sulli胞兄崔某亦加入狙擊行列，他質疑金秀賢與此片導演兼金秀賢表哥李沙朗強迫Sulli拍露點牀戲，要求他們交代內情，但不得要領。在記者會結束後，崔某透過社交媒體引述金秀賢所說「沒做過的就是沒做過」，然後補上一句「做錯的就是做錯」，藉以嘲笑對方死不悔改。

《Real》韓Netflix收視亞軍

《Real》於2017年韓國上映期間，入場人次僅得47萬，隨着金秀賢與Sulli遺屬的衝突變大，此片在韓國串流平台如Netflix、Tving、Coupang Play等觀看次數急增，韓媒指《Real》在Netflix電影收視排名已升至第2位，同時登上Tving等平台的人氣榜，反映捧場者眾。另外，最近有心水清的網民發現金秀賢在記者會的表現，跟他的舊作《來自星星的你》內容異常相似，其中一幕提到全智賢飾演女明星千頌伊因鬧出醜聞將舉行記者會自證清白，好友提議她要「穿著黑色衣服、樣子看來很憔悴、視線向下方15度看、最初哽咽但不能哭，忍到最後5分鐘才爆喊」，跟現實如出一轍。