劉松仁稱精力有限不可能「出山」 推出攝影集為殘疾兒童長者籌款

【明報專訊】75歲劉松仁淡出幕前後很低調，去年為音樂劇《利瑪竇》任藝術總監才露面見傳媒。喜歡攝影的劉松仁近日推出攝影集《松風捉影》，以個人隨筆「感言」，記錄生命不同階段的心路歷程，配以隨心拍下的照片及珍貴劇照。當中還有對影迷說的話，叫他們不需記得劉松仁，只要記得每個角色，是他最大的喜悅和安慰，更說因精力有限，不可能「出山」。攝影集是非賣品，劉松仁希望以之為河北照顧殘疾兒童及長者之慈善機構「黎明之家」籌款，他說：「我覺得晚年要做番啲嘢！」

《松風捉影》記錄劉松仁70多年人生經驗與生活點滴，匯集他對人生、事業、親情與友情的感悟，記錄生命不同階段的心路歷程，配以隨心拍下的照片和珍貴劇照。開篇第一章「前半生拿得起，後半生放得下」，他形容書中每張照片都承載了對這個世界的熱愛與思考，期待與每一名翻開書頁的讀者，展開獨特的心靈對話。

攝影集中有不少劉松仁的金句，如「不為往事憂，只為餘生笑」。他提及工作時，也罕有涉及感情與罪惡感，寫道：「戲中完美的愛情，給人很多夢想，但很多時會令人以為短暫的感覺可以成為永恆，這使我有時有罪惡感。」

「感言」七七八八 難出第二本

劉松仁提到昔日與母親的相處，「孝不如順，當她開心的時候，我會延長她的開心多一秒，當她不開心的時候，我會縮短她的不開心一秒」。他又對影迷說：「演員會老去，角色會永存心中，他把我們的距離拉近，這是我最值得珍貴的，一再感謝你們，你們不需要記得劉松仁，只要記得每個戲內的角色，這就是我最大的喜悅安慰，多謝你們這段日子，常與他們同在，一切盡在不言中，在心中。」

劉松仁希望透過影集中的分享跟每名讀者對話，「再出第二本應該沒機會，因為『感言』已經輯錄得七七八八。我沒界定要做什麼事，就如大家常說『出山』，我覺得應該不可能，因為精力已經有限、時間有限，我知道自己的能力。我很喜歡現階段的我，不強求什麼，一切隨環境隨心而行」。

難忘義工無私照顧殘疾兒童

《松風捉影》是非賣品，劉松仁希望以之為河北照顧殘疾兒童及長者之慈善機構「黎明之家」籌款，「我很多年前已探訪『黎明之家』，當年有些腦癱瘓棄嬰，由當地天主教團體把他們拯救後，找來一些義工照顧他們，我真的被當地服務者感動，即使知道受助者不會康復，也負起照顧他們一生的責任。我曾親眼目睹殘疾兒童用口把紙鶴摺給我做禮物，真的十分感動，最大的啟發是我們生活上不免有所得失，這可算是什麼，他們一出生已失去很多，他們的榜樣，讓我學會面對及欣賞生命，我覺得晚年要做番啲嘢！」早前他在深圳舉行了一場長達5小時的心靈分享會，適逢聖瑪加利大堂100周年，他將於5月在堂區舉行心靈分享會。

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