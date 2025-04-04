李琳琳從影50年首入圍金像獎 朱栢康谷祖琳挾導演會男女配爭獎

【明報專訊】第43屆香港電影金像獎頒獎典禮4月27日舉行，今屆最佳男、女配角競逐激烈，入圍10名演員分別來自6部電影，其中兩部是票房逾億的話題電影，包括《破．地獄》朱栢康、秦沛、梁雍婷和韋羅莎；《九龍城寨之圍城》古天樂與伍允龍。其餘4人分別是《從今以後》李琳琳、《爸爸》谷祖琳、《我談的那場戀愛》鄧麗欣，以及《虎毒不》盧鎮業。朱栢康和谷祖琳先拔頭籌奪2024年度香港電影導演會年度大獎最佳男、女配角。從影50多年的李琳琳則首次入圍爭女配。

娛樂組

金像獎大會昨日發放最佳男、女配角入圍演員特刊造型照。5名最佳男配角候選人，以秦沛資歷最深，曾獲第6與13屆金像獎最佳男配，今次第七度入圍角逐此獎，於《破．地獄》演執骨師傅，在老友靈前唏噓嘆息的兩幕演出給觀眾留下深刻印象，有望3奪男配。同片朱栢康演承繼父親衣缽的喃嘸師傅，早前在「導演會年度大獎」先拔頭籌獲最佳男配角，他承認希望在金像獎再下一城。

伍允龍驚喜憑演技入圍

影帝古天樂曾兩度入圍最佳男配角，今次憑《九龍城寨之圍城》龍捲風再競逐此獎，未知能否如戲中角色一夜掃蕩所有敵人奪獎。同片表現突出的反派「王九」伍允龍，戴太陽眼鏡和一頭黑曲長髮造型，性格狂妄囂張，還身懷「金鐘罩鐵布衫」硬氣功，看得觀眾咬牙切齒。伍允龍由過往「木獨男」變成「港版Joker」，演技令人刮目相看，他說：「我以武打演員及動作指導出身，未曾想過個人首項金像獎提名是來自演技，實在驚喜。」另外，盧鎮業於《虎毒不》演新手爸爸，自然及生活化的演繹使他躋身五強。

去年女配梁雍婷爭蟬聯

最佳女配角五強，以李琳琳演戲經驗最豐富，久休多年復出，於《從今以後》飾演一名年長女同性戀者，與伴侶區嘉雯共譜戀曲。角色與李琳琳和丈夫姜大衛結婚超過半世紀、兒孫滿堂的現實生活截然不同，但她的演繹自然真摯。李琳琳從影50多年首次入圍角逐第十八屆亞洲電影大獎和香港電影金像獎最佳女配角。

梁雍婷和韋羅莎憑《破．地獄》入圍女配角，前者去年奪此獎，今次力爭蟬聯。韋羅莎戲中演不捨兒子下葬，希望靠未來科技讓他復活的媽媽，目睹殯儀師和喃嘸師傅為兒子屍體做防腐，淚如泉湧，令觀眾動容。谷祖琳於《爸爸》演被患精神分裂兒子殺害的母親，戲中有一幕提到她帶丈夫回鄉見家長，不諳客家話的谷祖琳在短短幾天內學會說此方言，展現語言天賦，上月初獲選「導演會年度大獎」最佳女配角。鄧麗欣在《我談的那場戀愛》化身情騙高手，以性感形象示人，演出搶眼，躋身女配五強。