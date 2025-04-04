粉絲要求取消關注金秀賢 任時完清空Instagram

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍寓所，終年24歲，其遺屬上月透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖的證據，要求後者承認戀情及道歉。金秀賢日前在記者會哭訴否認，稱女方成年後始交往，又指拍拖證據揑造，並入稟控告「橫豎」及遺屬等誹謗。形象陷入谷底的金秀賢，韓媒指他在圈中同為1988年出生的好友如《媽媽朋友的兒子》丁海寅及《少年時代》任時完亦捲入「雙金」事件。

據韓媒報道，金秀賢與丁海寅及任時完私交甚篤，3人早前一同亮相BigBang隊長G-Dragon主持的綜藝節目《Good Day》，還私下相約打高爾夫球。但近日有粉絲在任時完的社交媒體Instagram（Ig）留言，要求他「取消關注金秀賢」，日前任時完「回應」粉絲訴求，清空Ig內87名關注帳戶，僅繼續關注經理人公司的官方Ig。隨後有粉絲在丁海寅的Ig同樣要求他取消關注金秀賢。截稿前，丁海寅在Ig追蹤230個帳戶，當中包括金秀賢，他會否仿效任時完的做法，惹來外界關注，並掀起討論。部分粉絲認為丁海寅是否關注金秀賢的Ig，是其個人選擇；亦有粉絲指任時完已「清空」追蹤名單，盼丁海寅跟從，不希望看到偶像名字跟金秀賢牽扯一起；有網民就此嘲諷粉絲連偶像的交友自由也設限。

文：蘇珮欣