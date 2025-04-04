【開箱】《苦盡柑來遇見你》 窮家苦樂 IU有機會角逐視后

【明報專訊】韓劇題材多元，有探討校園暴力、職場文化及階級觀念等社會議題，亦有不少圍繞「霸道總裁」與小職員的甜寵劇，上月7日在影視串流平台Netflix上架的《苦盡柑來遇見你》，雖然是愛情劇，但捨棄富二代俗套設定，以「四季」形式講述男女主角的一生。

故事橫跨1950至1990年代

《苦盡柑來遇見你》以濟州島為背景，描述夢想成為詩人的吳愛純（IU／文素利飾）天生機靈、聰穎且滿有抱負，但生於貧窮家庭及重男輕女的封建年代。愛純的媽媽金光禮（廉惠蘭飾）是堅強海女，每日冒着生命危險，潛入水底採摘海產養家。愛純父親在她小學時因病早逝，母親再婚，愛純跟隨祖母金春玉（羅文姬飾）及叔叔吳韓武（鄭海均飾）一家生活，卻被後者當工人看待，未嘗溫飽。光禮痛心女兒被欺負，於是接走她。其後光禮病逝，繼父廉秉哲（吳正世飾）游說愛純留下來幫忙照顧年幼的同母異父弟妹，承諾供養她讀大學，愛純還答應幫忙打理農田及賣菜，但繼父最終食言，帶着子女再婚。

愛純與梁寬植（朴寶劍／朴海俊飾）青梅竹馬，後者萬事以愛純為先，當她說長大後要當女總統，寬植即稱要做「第一丈夫」，完全無視該年代「男主外，女主內」的思想。朴寶劍及朴海俊均完美演繹「愛妻號」寬植；無論面對何種挑戰，都以堅定且熾熱的眼神回應愛純；當愛純被繼父及叔叔拋棄時，寬植主動表示要跟她結婚，但遭母親反對，覺得父母先後離世的愛純會「剋夫」。愛純也不想阻礙寬植發展，一度打算嫁給無品又小器的漁販夫商吉（崔代勳飾），最終有情人私奔並珠胎暗結繼而成婚。

愛純與寬植婚後迎來女兒金明，但愛純終日被奶奶欺負，寬植見狀帶妻女搬家，一家三口生活愉快，但寬植遭夫商吉排擠，毫無收入，快將一家餓死之際 ，幸外婆金春玉（羅文姬飾）出資買船送給寬植。豐盛的魚穫讓他們暫時喘息，但一場颱風令么兒銅明（申曉飾）喪命，也成為他們一生無法痊癒的傷口。直到金明（IU飾）長大，考入首爾大學，兩人再為了供女兒讀書及留學而賣屋賣地。金明遇上初戀男友朴英凡（李濬榮飾），交往7年到談婚論嫁階段，又遭朴母嫌棄金明家貧配不上兒子，兩人最終分手。身為父母的愛純與寬植愛莫能助，只能自責與心痛。

《苦盡柑來遇見你》由《我的大叔》金元錫執導、《山茶花開時》林恦賰編劇，全劇16集在Netflix分成4周上架，配合春夏秋冬四季命名，拍出1950至1990年代的濟州鄉村風味，後段有上世紀八九十年代首爾走向現代化的模樣，充滿懷舊味道，成為看點之一。透過愛純與寬植一生故事，帶出即使是成年人也不代表學會做人道理，學會承受苦難。愛純曾說：「因為我是第一次當媽媽、太太、大人，我不明白為什麼這一切會這樣困難。」然而愛純也沒有特別的解決方法，只是打起精神，日子就過去了。

適合免費電視台年長觀衆

此劇另一主題是家庭，涉及家庭三代人，由光禮開始，到金明結婚成家，每一代都有難言之隱，身為父母都希望子女能活出最充實的人生。愛純當媽後曾透露對金明的寄望，「我不要她擺碗筷侍候別人，我要她不高興就把餐桌翻了」。此劇也探討生離死別，從光禮病逝、銅明意外身亡，一幕幕悲傷場面讓人心痛，但也道出「我們每個人到頭來都會成為孤兒，身為孩子的我們仍要繼續走下去」。愛純曾說：「父母過世時，送他們上天堂，但失去兒子，會讓他永遠活在心中，因無法送走他。」

《苦盡柑來遇見你》情節溫馨細膩，對白及場面感人，劇集涉及許多重男輕女、階級歧視，但不灑「狗血」。選角尤其佳，IU與朴寶劍外形合襯，而且演技出色，角色也討好，可惜朴寶劍戲分較少。IU一人分飾兩角，分別是年輕的愛純及金明，兩個角色感覺不同，IU有大量喊戲，表現自然感人，演技更上一層樓，有望挑戰視后寶座。扮演中年愛純與寬植的文素利與朴海俊，演技亦毋庸置疑，甚至有不少角度會覺得IU與文素利很似樣。

此劇其實適合在免費電視台播放，Netflix雖然在韓國的活躍用戶逾千萬，但在電視台播放，能吸納更多年長家庭觀眾。據悉此劇製作費高達600億韓圜（約3.1億港元），相信全韓沒幾多家電視台負擔得起這成本。