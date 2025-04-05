苟芸慧回復單身想返無綫拍劇 王君馨預產期5月 未執走佬袋

【明報專訊】苟芸慧、王君馨、鍾舒漫、鄭丹瑞（旦哥）昨日到西沙出席「動人．接軸」校園巡迴啟動儀式。苟芸慧帶同3個月大愛犬到場，表示家中有7隻小狗，遲些將4隻送給朋友，「其實我好唔捨得，但有些朋友的愛犬離世，需要小狗醫治心靈，考慮好耐才決定將『孫仔孫女』送畀有需要家庭」。已處理好與陸漢洋的離婚手續？她說：「差不多完成，只欠時間。（感到自由？）我𠵱家好自由，養狗也容易識到新朋友，遲些想帶狗學做狗醫生，幫助有需要的人。」可會考慮拍劇？她稱遲些可以，返「娘家」無綫拍劇都可以，「我持開放態度，有緣分就做囉！」

王君馨自爆5歲時被狗追，驚到爬上車，擔心被狗食咗，但老公Daniel鍾意狗，自己也漸漸接受，心願是生完BB後，考慮養隻柴犬。近日與好友舉行派對宣布佗B女，她指老公知道是女兒也開心，透露下月是預產期，「心血來潮想試吓順產，所以十分緊張，還未執走佬袋」。她笑言因懷孕沒什麼工作做，之前跟老公去外地旅行。因遷就產期，她與鍾舒漫、鍾舒祺、衛蘭、衛詩創立的網上頻道節目也要拍定幾集存貨。

鄭丹瑞等做外公 不換七人車

旦哥大女鄭瑤與金融才俊Jacob Chan去年註冊結婚，日前舉行婚禮，問榮升外父的旦哥是否想盡快當外公？他笑說：「大家仲心急過我，點敢講呀！不過我有架七人車，諗住換架細車，又想到萬一做外公要擺好多嘢，最後決定不換車！」他稱在婚禮將女兒的手交到女婿手上，確十分感動，「不知為何衝口而出同女婿講，一定要好惜我個女，畀到我個女幸福。演戲幾十年，到了這個位，確是很不捨得，但見到女兒得到幸福，不捨得都無辦法。（是否滿意女婿？）點敢話唔滿意！」他透露有給予夫妻相處錦囊，祝福他們執子之手、與子偕老。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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