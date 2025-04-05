美國影視博覽會宣傳《職業特工隊：最終清算》 湯告魯斯率眾默哀悼韋基馬

【明報專訊】美國影視博覽會CinemaCon上月31日在賭城拉斯維加斯開鑼，前日輪到派拉蒙及迪士尼介紹即將上映新片；迪士尼最矚目是今年底上映的《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire & Ash）預告片曝光；最備受談論則是湯告魯斯（Tom Cruise）驚喜現身介紹5月上映的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible — The Final Reckoning）之前，先悼念本月1日因肺炎病逝的韋基馬（Val Kilmer），「希望你下個旅程安好」，並帶領現場參展商默哀。

1986年上映的《壯志凌雲》，湯告魯斯首次跟韋基馬合作，兩人分別扮演外號獨行俠和冰佬的海軍攻擊戰鬥機戰術教學計劃的學員，最初是敵對關係，及後成為戰友。《壯》片當年全球大收3.5億美元（約27.3億港元），並吸引大批青年報名參軍。續集《壯志凌雲：獨行俠》相隔36年才上映，韋基馬2015年確診喉癌，失去大部分說話能力及聲音，湯告魯斯力邀對方演出；片中交代冰佬正抗病，獨行俠則成為教官，正猶豫是否要讓徒弟兼昔日好友飛鵝的兒子公雞執行有性命危險的任務，請教冰佬，後者透過電腦發言「是時候放手了」，成就感人一幕。續集同樣非常賣座，全球收14億美元，成為湯告魯斯從影以來最賣座之作。

格倫拍新版《威龍猛將》

湯告魯斯前日亮相CinemaCon，本是宣傳《職業特工隊：最終清算》及頒獎給大會表揚的《職》片導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie） ；但湯告魯斯在場先悼念韋基馬，「我想向親愛的好友韋基馬致敬，我無法用言語表達對他作品的欽佩之情，當他參演《壯志凌雲》及之後再拍《壯志凌雲：獨行俠》，我感到無比感激和榮幸」。湯告魯斯稱韋基馬熱愛電影，並貢獻良多，「就想想我們跟他共度的美好時光」，稱希望對方下個旅程安好，之後帶領現場參展商低頭默哀。

大會其後放映湯告魯斯主演的《職業特工隊：最終清算》片段，雖然他已屆62歲，但片中毫不惜身，繼續挑戰高難度的動作場面，包括抓緊正在空中倒飛的飛機翼，以及從船上甲板一躍入海中，看來非常驚險。上集2023年上映時全球收5.7億美元看似不錯，但在新冠疫情期間開鏡後停拍又復工，成本因此大增，據報拍了近3億美元，能收支平衡已算不錯，所以今集更不容有失。電影預計5月22日在港上映，美國映期則延後一天。

有份演出《壯志凌雲：獨行俠》的格倫鮑威爾（Glen Powell）主演新片《The Running Man》，由《寶貝神車手》艾加韋特（Edgar Wright）執導，《沙丘瀚戰》佐斯布連（Josh Brolin）及《狂亂世道》高文杜明高（Colman Domingo）亦有份參演，4人前日亮相CinemaCon介紹這部重拍阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的同名舊片《威龍猛將》；格倫正是扮演當年阿諾的角色，他表示開鏡前曾透過視像會議跟對方見面，得到阿諾的祝福和鼓勵。格倫又表示，準備拍此片前他先徵詢湯告魯斯的意見，因為對方也經常拍動作戲，「他叫我要盡快拍下自己奔跑的姿勢，『因為你不如自己想像中跑得有型』」，引得滿堂大笑。

另外，《大熊餐廳》視帝謝洛米韋特（Jeremy Allen White）跟《傳媒家族繼承人》謝洛米史壯（Jeremy Strong）亦現身介紹今年上映的《Deliver Me From Nowhere》，該片是「搖滾波士」Bruce Springsteen的傳記片。

迪士尼電影方面，最受矚目是占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire & Ash）預告片曝光，女主角兼剛在奧斯卡憑《艾美莉亞變奏曲》贏得最佳女配角的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）親自到場介紹。據報預告片中，見到一眾Na'vi飛過水上，又經過貿易商的巨型飛船，卻突然被火族人襲擊。其後亦見到不同場景，今集將出現全新火族人，並透過進一步的CG特技，展現視覺新世界。

此外，真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）及彼思動畫《外星奇遇記》（Elio）會上發布了全新片段。《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）繼上周公開演出陣容後，前日在CinemaCon亦確定片中會出現「神奇四俠」、「雷霆特攻隊」、《黑豹》瓦干達人及元祖級「變種特攻」，聯手對付最強大敵人「末日博士」。謝夫布烈治（Jeff Bridges）和謝勒力圖（Jared Leto）到場為《創戰紀：戰神降臨》（暫譯，Tron: Ares）站台；《搖滾詩人：未知的傳奇》艾莉芬寧（Elle Fanning）則到場介紹主演新片《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator: Badlands，暫譯）；加盟《優獸大都會2》為角色大蛇Gary獻聲的《奇異女俠玩救宇宙》關繼威，以及《衰鬼媽咪2》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和蓮茜露漢（Lindsay Lohan），則分別到場介紹新作。

真人演出《魔髮奇緣》擱置

另一方面，未知是否因為《白雪公主》無論口碑和票房成績均未如理想，迪士尼宣布真人演出《魔髮奇緣》會無限期擱置，原著動畫2018年上映時全球收超過5.9億美元，而且口碑很好，真人演出版本原定由《大娛樂家》米高格基斯（Michael Gracey）執導，並已開始撰寫劇本。