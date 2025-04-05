控金賽綸遺屬 律師分析金秀賢勝算較大

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍寓所，終年24歲，其遺屬上月透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖證據，要求後者承認戀情及道歉。金秀賢日前在記者會哭訴否認，稱女方成年後才開始交往，又指拍拖證據揑造，入稟控告「橫豎」及女方遺屬，索償120億韓圜（約6500萬港元）。韓媒引述法律專家意見，指金賽綸遺屬一方敗訴的可能較大，稱若金秀賢沒有違法，遺屬一方不僅面臨刑事處罰，還可能要承擔金秀賢的廣告及影視違約金。律師指金秀賢之前否認與金賽綸交往，不構成對後者誹謗，反而「橫豎」公開金秀賢「洗碗裸照」則屬犯罪，「公開的下身裸照打了格，若金秀賢有穿短褲，便是虛假陳述及誹謗，若他真是裸露下體，就是發布性騷擾影片」。律師又指「橫豎」多次表示有更厲害的照片及影片，若真有相關證據存在，「橫豎」便涉嫌恐嚇；若根本沒有，則是發布虛假信息及誹謗，同樣有罪。受訪律師稱由於金賽綸已離世，很難證明她從15歲開始與金秀賢交往，若無法證明金秀賢違法，他便不需要支付巨額遺約金，相關賠償或轉向金賽綸遺屬一方。

另有律師指即使未成年交往證據不屬實，從金賽綸遺屬立場，他們不認為這是虛假陳述，且以洗脫金賽綸污名為出發點，在庭上有利。

另一方面，曾與金秀賢合演電影《Real》的女團f(x)前成員Sulli，2019年10月自殺身亡，終年25歲。當年《Real》原由李政燮執導，其後與電影公司意見分歧，改由金秀賢的表哥李沙朗頂上導演之位。Sulli胞兄要求電影製作方Gold Medalist交代更換導演的真正原因；有傳李政燮挪用製作費，後者否認，自稱當年是新晉導演，連睡覺時間也沒有，並暗示製作方「即使拿錯一支筆，也被當作犯罪來打壓。」Gold Medalist方面暫未有回應。

文：蘇珮欣